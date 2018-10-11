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Актер Михаил Фатеев, задержанный в Москве по подозрению в попытке совращения подростка через переписку в электронной почте, покончил с собой в следственном изоляторе.

"В одной из карантинных камер следственного изолятора №3 покончил жизнь самоубийством данный арестованный", - сказал РИА Новости пресс-секретарь московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.

Камеры видеонаблюдения не зафиксировали посторонних в камере, сосед Фатеева спал, утверждает источник Интерфакс. "Ночью Фатеев зашел в туалет, где и было обнаружено его тело", - рассказал собеседник. Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

В начале октября стало известно, что на Фатеева завели уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия) и части 3 статьи 242 (распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации).

Мужчине было предъявлено обвинение, следствие было намерено ходатайствовать об аресте, говорила представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

ТАСС и РИА Новости сообщали, что обвиняемый - 44-летний Михаил Фатеев, а задержан он по подозрению в совращении 14-летнего подростка через интернет.

Фатеев закончил театральное училище в Нижнем Новгороде, с 2002 года - актер Театра Романа Виктюка. Он сыграл в эпизодических ролях в сериалах "Глухарь", "Марш Турецкого", "На углу у Патриарших" и др.

"Я не знаю, кто там и что пишет, но этого не может быть. Я знаю Мишу Фатеева 20 лет, знаю его жену, у них хорошая семья. А это абсурдное обвинение - просто наговор", - говорил РИА Новости режиссер Виктюк.

Представитель СКР Юлия Иванова сообщала, что обвиняемый в июле 2018 года, используя мобильный телефон, "через интернет переписывался на интимные темы с несовершеннолетним, предлагая последнему встретиться и продолжить общение, а также направлял ему порнографические изображения".

На прошлой неделе Кунцевский суд Москвы арестовал Фатеева.