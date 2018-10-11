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Священный синод Константинопольского патриархата принял решение снять анафему (отлучение от церкви) с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария, сообщил иерарх Константинопольского патриархата, митрополит Гальский Эммануил.

Синод также решил продолжить процедуру предоставления церкви на Украине томоса об автокефалии (независимости). В финальном документе содержится также еще три пункта:

о восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в Киеве - "одной из его многих ставропигий на Украине, существовавших здесь всегда";

о признании незаконной аннексии Киевской митрополии Константинопольского патриархата Русской православной церковью в 1686 году;

предостережение об опасности незаконного захвата церквей и монастырей в Украине вследствие принятых синодом решений.

Именно 89-летнего Филарета в Киеве называют наиболее вероятным главой еще не созданной независимой объединенной украинской православной церкви.

"Заслушали апелляцию Филарета (Денисенко) и Макария. Принято решение, что в свое время анафема была оглашена по недостаточному количеству причин, по некоторым политическим соображениям. Поэтому решением синода они были возвращены в каноническое поле", - сообщил представитель Константинополя по итогам синода, проходившего 9-11 октября в Стамбуле.

Филарета, бывшего высокопоставленного иерарха Русской православной церкви, в 1992 году лишил церковного сана архиерейский собор РПЦ.

Это случилось после того, как он инициировал обращение украинских митрополитов к московскому патриарху с просьбой даровать украинской церкви автокефалию (независимость).

В 1997 году, после того, как Филарет возглавил непризнанную церковь Киевского патриархата, собор РПЦ отлучил его от церкви, наложив на него анафему.

В Московском патриархате гневно отреагировали на принятое Константинополем решение, предупредив о катастрофических последствиях, которое оно может иметь.

Еще в 1992 году Филарет направил патриарху Константинопольскому как высшей апелляционной инстанции в мировом православии просьбу повторно рассмотреть его дело и восстановить его канонический статус.

Эта апелляция на протяжении следующих лет неоднократно дополнялась, рассказали Би-би-си в Киевском патриархате.

В своих многочисленных интервью Филарет говорил о "политических мотивах" наложенной на него анафемы и заявлял, что не признает ее.

РПЦ настаивала на правомерности наложения анафемы на Филарета, называя его лидером "самопровозглашенного сборища".

Более того, представители Русской церкви утверждали, что снять анафему с Филарета может только та церковь, которая ее наложила.

Восстановление канонического статуса Филарета автоматически ведет к легитимизации всех священников и епископов Киевского патриархата, говорят в этой церкви.

Глава Киевского патриархата Филарет заявил, что в результате снятия Вселенским патриархатом анафемы с него и главы Украинской автокефальной церкви Макария, появилась возможность создания на Украине единой поместной церкви.

"Это решение дает нам возможность объединиться с архиереями Московского патриархата, которые захотят объединиться с нами в объединенную автокефальную церковь", - сказал он в четверг, выступая в Киеве.

Наблюдатели в Киеве называли проблему нерешенного канонического статуса Филарета одним из препятствий на пути к созданию независимой украинской церкви.

Предполагается, что большинство епископов еще не созданной украинской церкви будут составлять нынешние представители Киевского патриархата.

На объединительном соборе, который должен будет объявить о создании этой церкви и выбрать ее предстоятеля, они намерены поддержать именно кандидатуру Филарета. Таким образом, он является самым вероятным главой еще не созданной независимой церкви.

Однако до сегодняшнего дня отлученный от церкви Филарет не мог принимать участие в таких выборах.

"На финишной прямой"

В апреле этого года две непризнанные украинские церкви направили в Константинопольский патриархат просьбу о даровании украинской церкви автокефалии (независимости).

В Константинополе решили удовлетворить эту просьбу. На заседнии синода Вселенского (Константинопольского) патриархата в четверг было решено продолжить этот процесс.

"Первое - возобновить решения, которые уже были сделаны. Экуменический Патриархат продолжает процедуру предоставления томоса украинской церкви", - сказал митрополит Галльский Эммануил.

Президент Украины Петр Порошенко в четверг заявил, что решение о предоставления украинской церкви автокефалии уже принято.

"Решение о предоставлении автокефалии уже принято, подчеркиваю, решение о предоставлении автокефалии Украине принято", - заявил Порошенко.

За последние три недели экзархи провели ряд встреч с украинскими церковными лидерами и политиками. Во время этих встреч экзархи подчеркивали, что процесс предоставления украинскому православию автокефалии "вышел на финишную прямую".

Назначение патриархом Варфоломеем экзархов и их прибытие на Украину стало причиной кризиса в отношениях между Константинопольским патриархатом и РПЦ. В Москве заявили о частичном прекращении общения с Константинополем.

РПЦ считает Украину своей канонической территорией, а действия Константинополя - грубым вмешательством во внутренние дела другой церкви.

Кроме того, здесь оспаривают право Константинополя предоставлять автокефалию кому бы то ни было без согласия на это других церквей.

Тем не менее, в Константинопольском патриархате настаивают на четком соблюдении церковных канонов при принятии решения об автокефалии для украинской церкви.

"Легализация раскола"

В Московском патриархате с негодованием встретили известие о признании недействительной анафемы, наложенной на неканонические церкви на Украине, заявив, что это приведет к непоправимым последствиям для мирового православия.

"Это легализация раскола. Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия", - приводит агентство ТАСС слова пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священника Александра Волкова.

Он также заявил, что в ответ Русская православная церковь будет вынуждена разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

"Решение Константинополя снять анафему с Филарета является бесперецедентным антиканоническим деянием", - заявил Интерфаксу глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Право на апелляцию

Вопрос о праве Константинополя выступать в качестве высшей апелляционной инстанции мирового православия и решать церковные споры, касающиеся других патриархатов, обсуждался на синаксе (архиерейском соборе) Константинопольского патриархата, состоявшемся в начале сентября.

Его участники пришли к выводу, что такая роль Константинополя не противоречит церковным канонам

Уже тогда наблюдатели говорили, что Вселенский патриархат поднимает этот вопрос именно в связи с "проблемой Филарета".

Патриарх из Донбасса

Михаил Денисенко, будущий глава церкви Киевского патриархата Филарет, родился в 1929 году в Донецкой области. Закончил Одесскую семинарию и Московскую духовную академию.

Филарет сделал впечатляющую карьеру в иерархии русского православия: был епископом Венским и Австрийским, ректором Московской духовной академии, возглавлял делегации РПЦ на различных международных конференциях.

В 1966 году Филарет возглавил Киевскую кафедру и стал экзархом Украины.

Именно в качестве митрополита Киевского он стал местоблюстителем патриарха Московского после кончины патриарха Пимена в 1990 году.

Проиграв выборы московского патриарха Алексию II, Филарет возглавил Украинскую православную церковь - структурную часть РПЦ, созданную вместо Украинского экзархата.

В начале 1990-х Филарет стал активным сторонником независимости украинской церкви и даже инициировал письмо украинских иерархов в Москву с просьбой о предоставлении автокефалии.

Впрочем, тогда планам Филарета не было суждено сбыться, и в результате его лишили сана. После того как он возглавил непризнанную церковь Киевского патриархата, РПЦ отлучила его и предала анафеме.

В конце 2013 года Филарет и его церковь однозначно выступили в поддержку Евромайдана. Позже он отметился рядом заявлений, осуждающих Россию и ее руководство за силовое вмешательство во внутренние дела Украины и поддерживающих западный вектор развития страны.

В своих интервью Филарет заявлял, что верит в то, что еще при его жизни состоится собор, на котором в одну поместную православную церковь объединятся украинские церкви Московского и Киевского патриархатов.