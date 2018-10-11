Правообладатель иллюстрации cashbery Image caption Руководитель сервиса "Кэшбери" считает, что во всем виноваты регуляторы и журналисты

Инвестиционный сервис "Кэшбери", признанный Центробанком РФ масштабной финансовой пирамидой, заморозил вывод средств на три недели, сообщил руководитель платформы Артур Варданян. В своем видеообращении он обвинил в сложившейся ситуации ЦБ и журналистов.

Глава инвестиционного сервиса "Кэшбери" Артур Варданян сообщил, что выплаты вкладчикам замораживаются на три недели. Он считает, что платформа подверглась заказной атаке.

Что такое "Кэшбери"?

"Кэшбери", по словам Варданяна, работает в России почти два года. На сайте "Кэшбери" сообщается, что это платформа, которая занимается P2P-кредитованием, то есть выдачей кредитов физлицам и малому бизнесу за счет средств инвесторов.

"Кэшбери" - это место, где инвесторы могут кредитовать заёмщиков через наш специализированный сервис", - говорится на сайте организации. Платформа предлагает инвесторам доходность в размере 600% годовых.

За два года сервис открыл отделения в крупных городах России. В конце сентября 2018 года деятельность "Кешбери" прокомментировал Банк России. "Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране", - заявил 26 сентября директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

"Обычно обещание сверхвысокой и при этом гарантированной доходности является признаком классической финансовой пирамиды", - отмечалось в пресс-релизе ЦБ.

"Компании группы "Кэшбери" строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях, - заявлял Лях. - Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет".

Регулятор передал материалы о работе российских и зарубежных компаний, действующих под брендом "Кэшбери", в генпрокуратуру и МВД. Банк России напомнил, что по новой статье об организации финансовой пирамиды предусмотрено наказание до 6 лет колонии. По оценке ЦБ, свои деньги в "Кэшбери" вложили несколько десятков тысяч россиян.

Трехнедельные каникулы

В последние дни в социальных сетях появилось большое количество сообщений о том, что "Кэшбери" не позволяет выводить средства. Несколько инвесторов сообщили Би-би-си, что ждут вывода в течение шести дней.

Руководитель "Кешбери" Артур Варданян вечером 11 октября опубликовал видеообращение, в котором заявил, что вывод средств инвесторов замораживается на три недели. Он сказал, что в последние две недели "продолжалась новостная вакханалия". "Данные действия привели к неконтролируемым процессам", - заявил Варданян.

Варданян сравнил ситуацию вокруг "Кешбери" с информационной атакой на банк, в результате которой вкладчики решили забрать свои средства, и у банка кончились деньги. "На своей памяти я не помню, чтобы хоть один банк топили, как топили нас", - сказал Варданян.

"Мы вынуждены уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение финансовых обязательств перед инвесторами. 1 ноября мы запустим возможность вывода средств из личного кабинета и постараемся, чтобы это работало в прежнем режиме", - добавил руководитель "Кэшбери".

Ущерб на 3 млрд

По оценке ЦБ, инвесторы "Кэшбери" могут потерять около 1 млрд рублей. Валерий Лях рассказывал, что прокуратура направила в суды несколько заявлений о блокировке сайтов, принадлежащих платформе. "Коммерсант" писал, что сумма ущерба может составить более 3 млрд рублей.

Лях отмечал, что инвесторы "Кэшбери" пока не обращались с заявлениями о возмещении убытков, потому что убытки "еще не реализовались".

"Организаторы "Кэшбери" предложили годовой продукт, а год еще не прошел. Но большое количество людей практически из всех регионов страны подали жалобы на компанию, подозревая, что это откровенная пирамида, - заявлял представитель ЦБ. - Это не те люди, которые уже вложились. Это те, которых только пытались вовлечь".

Инвесторы компании активно обсуждают ситуацию в чатах в "Телеграме" и в сообществе в социальной сети "ВКонтакте". Периодически там встречаются сообщения о задержках вывода средств и продаже внутренней валюты "Кэшбери" с большой скидкой. Но в основном участники сообщества призывают не паниковать и верить, что всем всё выплатят.

У платформы есть своя криптовалюта - Cashbery Coin. 9 октября курс этой валюты начал резко падать и с уровня в 1,8 доллара снизился до 0,25 доллара по состоянию на 20:00 11 октября, то есть обвал составил 86%.