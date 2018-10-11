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Первая леди США Мелания Трамп начала кампанию по борьбе с травлей в соцсетях с масштабного интервью, в котором заявила, что ни один человек в мире не подвергается таким гонениям в интернете, как она. Соцсети возмутились.

Интервью с Меланьей Трамп было записано в Кении, в ходе ее визита в четыре африканские страны на прошлой неделе. Его полная версия будет опубликована в пятницу.

Трамп также сказала, что не доверяет некоторым бывшим сотрудникам администрации своего мужа.

Трамп прокомментировала серию обвинений в сексуальных домогательствах, предъявленных в США в последние месяцы и выхвавших бурные дискуссии.

Первая леди заявила, что женщины, которые обвиняют людей в подобных поступках, должны предъявлять "по-настоящему убедительные улики".

"Я могла бы сказать, что никого в мире не травят в соцсетях так, как меня", - сказала первая леди, касаясь темы кибербулинга.

"Вы правда стали жертвой более жестокой травли, чем кто-либо еще в мире?" - переспросил журналист Том Ламас.

"Я одна из основных жертв - если бы вы видели, что люди обо мне говорят", - ответила Мелания Трамп.

Советы мужу

Трамп также прокомментировала информацию о том, что многие чиновники и журналисты связываются через нее с президентом, минуя официальные каналы. Газета Wall Street Journal в одной из своих статей назвала ее "привратником президента".

"Хотелось бы мне, чтобы это было так", - сказала она, со смехом отвечая на вопрос журналиста.

Трамп также сказала, что дает мужу советы в кадровой политике. По ее словам, она не доверяла многим сотрудникам президентской администрации, о чем "честно сказала" Дональду Трампу.

"Некоторые из этих людей больше там не работают", - продолжила первая леди.

О сексуальных домогательствах

Женщины, предъявляющие скандальные обвинения в сексуальных домогательствах, "должны представлять по-настоящему убедительные улики", заявила Трамп.

США в последние недели сотрясает скандал с назначением судьей Верховного суда Бретта Кавано. Кавано был номинирован Дональдом Трампом, однако за несколько недель до его утверждения доктор психологии Кристина Блази Форд выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах.

Форд выступила на слушаниях в Сенате, где изложила свою версию. ФБР провело дополнительное расследование в отношении Кавано, и 6 октября, несмотря на обвинения и протесты, он был утвержден на посту судьи.

"Я поддерживаю женщин, но мы должны предъявлять улики. Мы не можем просто сказать кому-то "меня домогались", или "вот, что ты со мной сделал". Иногда СМИ заходят слишком далеко и выставляют ту или иную историю в неправильном свете. Это плохо", - добавила она.

При этом Трамп, насколько можно судить из опубликованного материала, не комментировала скандал с Кавано прямо, а говорила обо всех подобных обвинениях в целом. Однако в прошлом первая леди высказывалась в поддержку Кавано.

Реакция соцсетей

В соцсетях на интервью Трамп отреагировали в целом негативно:

"Молюсь за тебя, Мел. Сложно представить, насколько трудной была твоя жизнь".

"Посиди в трамповском пограничном лагере, а потом жалуйся, первая леди".

"Серьезно? Она же куплена и оплачена. Уберите ее, и мужа тоже".

"Представьте, что бы было, если бы это сказала Мишель Обама и начала бы изображать жертву. Республиканцы бы с ума сошли".

"Навести своих родителей-иммигрантов, Мелания. А по пути заедь в концлагеря, которые создал ТВОЙ МУЖ. Потом возвращайся и расскажи нам о том, как тебя "травят". Ты отвратительна."