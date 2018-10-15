Худший результат с 1950 года: баварские союзники Меркель провалили выборы
Экзитполы свидетельствуют о том, что сестринская партия Ангелы Меркель потерпела сокрушительное поражение на выборах в земле Бавария.
Христианско-социальный союз - партнеры по правящей коалиции ХДС Ангелы Меркель теряет абсолютное большинство в ландтаге - федеральном парламенте Баварии.
На второе место вышли Зеленые, в ландтаг также впервые прошла Альтернатива для Германии, придерживающаяся антииммиграционной политики.
ХСС практически единолично правил Баварией с 1957 года, однако начал терять поддержку после того, как многие избиратели стали придерживаться диаметрально противоположных точек зрения в таких ключевых вопросах как иммиграция.
"Это потрясение для Баварии", - приводит Financial Times мнение политического аналитика из Университета Майнца. Более 60 лет ХСС правил Баварией. "ХСС был Баварией, а Бавария была ХСС. Теперь все в прошлом".
Председатель ХСС Хорст Зеехофер признал, что это был "не лучший день", но это лишь "одна сторона медали", поскольку по результатам выборов партия получила "очевидный мандат" на формирование нового правительства.
- Молодым немцам не нравится, куда идет их страна. Что не так с Германией?
- Союзник Меркель Хорст Зеехофер готов уйти в отставку из-за мигрантов
- Меркель добилась создания правящей коалиции в Германии
Согласно экзитполам ведущих телеканалов, Христианско-социальный союз (ХСС) получил 37% голосов избирателей, на 10 пунктов меньше, чем 4 года назад. На втором месте оказались Зеленые с 18% голосов. Альтернатива для Германии заняла четвертое место, пропустив на третье группу независимых кандидатов под названием Свободные избиратели.
Партнеры Меркель по правительственной коалиции левоцентристы Социал-демократы (СДПГ) оказались на пятом месте, получив менее 10% и растеряв половину электората.
Говорят, что СДПГ может даже выйти из коалиции в попытке сохраниться как партия. Ее лидер Андреа Налес относит это громкое поражение в Баварии на счет внутрикоалиционых склок.
Во что обошелся сдвиг вправо
Дженни Хилл, корреспондент Би-би-си в Баварии
Для сестринской партии Ангелы Меркель в Баварии эта ночь была просто ужасной. В этой консервативной земле ХСС беспрекословно правила десятилетиями. Однако недавние попытки ужесточить тон и политику в отношении иммиграции, включая нападки на саму Ангелу Меркель, судя по всему, сыграли партии плохую службу.
Но и для Меркель это плохая новость. Бавария - это зеркало, в котором отражаются общенациональные настроения, а это падение популярности традиционных право- и левоцентристских партий.
Теперь многое будет зависеть от выборов в Гессене, которые состоятся через две недели. Да и партия самой Меркель тоже теряет поддержку. Генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже заявила, что случившееся в Баварии следует считать серьезным предупреждением.
Что же случилось с ХСС?
Успех Альтернативы для Германии не стал столь очевидным, как в Восточной Германии, однако партии удалось отобрать немало голосов у ХСС.
Следуя в кильватере жесткой политики Альтернативы для Германии, в том числе и в вопросе миграции, ХСС растерял поддержку более умеренных избирателей.
По словам члена ХСС и нынешнего премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, результат оказался болезненным, но партии следует извлечь из этого важный урок.
"Нам следует проанализировать перемены, происходящие как в Баварии, так и в обществе в целом, - подчеркнул Зедер. - Одна из наших главных задач на сегодня - добиться того, чтобы Бавария оставалась стабильной, управляемой и такой же сильной, как сейчас".
Что нужно знать о Свободном государстве Бавария?
- Там проживает почти 13 человек, и это крупнейшая по площади земля Германии
- Столица Баварии - Мюнхен, это крупнейший, после Берлина и Гамбурга, город Германии
- ВВП Баварии - второй по величине из всех 16 земель
- Исторически консервативный регион с глубоко укоренившимися католическими и местными традициями
- Крупный промышленный центр: особенно сильно развиты автомобильная промышленность и сектор информационных технологий, много семейного бизнеса
Общая картина
Результаты выборов в Баварии стали серьезным поражением для Ангелы Меркель всего через несколько месяцев после того, как ей удалось сформировать хрупкую коалицию с ХСС и СДПГ.
По словам корреспондента Би-би-си в Баварии Дженни Хилл, эти выборы наглядно показали, какие серьезные проблемы возникли у многих ведущих европейских партий.
Дженни Хилл отмечает, что дело не только в подъеме крайне правых сил, но и в том, что избиратели все чаще отдают свои голоса небольшим новым движениям.