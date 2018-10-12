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Социологи узнали представления россиян о том, каким должен быть идеальный губернатор. Из тех, кого президент Владимир Путин назначил руководить регионами за последние время, этому идеалу не соответствует никто.

За минувший месяц глава государства сменил губернаторов в 9 регионах. Руководить областями и краями Путин поручал и молодым чиновникам, и силовикам, и варягам, и местным.

Как выяснил фонд "Общественное мнение", большинство россиян (59%) об этих перестановках, как минимум, слышали.

Из тех, кому известно о ротации губернаторов, 34% считают ее "частью плана президента по обновлению регионального руководства".

По мнению 43% опрошенных, назначая новых губернаторов, Путин полагался на "советы своего окружения", но 38% уверены, что президент опирался на собственную оценку. Еще 19% затруднились сказать, чем руководствовался глава государства, проводя перестановки.

ФОМ выяснил, какие у россиян представления об идеальном губернаторе: сколько ему должно быть лет, должен ли он быть местным, каков его идеальный опыт и нужно ли ему состоять в какой-либо партии.

Судя по результатам опроса, единодушнее всего россияне определили идеальный возраст губернатора. 46% респондентов сказали, что главе региона должно быть от 41 до 45 лет. Хуже всего, если главе региона будет меньше 30 лет (этот возраст считают подходящим только 2% респондентов) или если губернатор старше 60 лет (1%).

51% уверены, что губернатору лучше быть местным: он должен либо родиться в регионе, которым руководит, либо прожить там большую часть жизни. Впрочем, 45% полагают, что это значения не имеет, а важно лишь, чтобы он хорошо знал проблемы региона.

В вопросе о партийной принадлежности идеального губернатора мнения разделились. 34% считают, что главе региона лучше быть беспартийным, 15% - что он должен состоять в "Единой России", и столько же - что лучше бы ему быть членом другой партии. А 35% либо затруднились с ответом, либо посчитали, что это неважно.

Из 9-ти новых губернаторов, появившихся это осенью, ни один не обладает идеальными с точки зрения россиян параметрами.

"Люди предпочитают видеть во главе региона социально близкого человека, а не принадлежащего к иной страте, - пояснил аналитик ФОМ Григорий Кертман. - Начальник должен быть из народа, хорошо знать жизнь людей".

Отвечая на вопрос о том, какая работа лучше всего готовит к губернаторской должности, руководствуются логикой, что "нормальные люди работают на производстве или в бюджетной сфере", сказал эксперт.

Из назначенных Путиным девяти новых губернаторов, никого нельзя назвать выходцем из сферы производства или бюджетником.

Олег Кожемяко работал мастером на Приморской ГРЭС, но еще во времена СССР, а карьеру строил как бизнесмен в сфере рыбного хозяйства. С 2001 года он занимается политикой, а губернатором впервые стал в 2005-м, возглавив Корякию. Приморье - четвертый регион, который он возглавляет.

Нельзя назвать и выходцем из сферы образования врио главы Хакасии Михаила Развожаева, окончившего Красноярский государственный педагогический университет. С 2008 года он работает в органах власти - сначала региональной, затем федеральной.

Кертман отметил, что даже если губернатор не соответствует представлениям россиян об иделальном руководителе, это еще не значит, что выборы он не выиграет: "Мы же не спрашивали, допускаете ли вы для себя возможность проголосовать за человека старше 60 лет и не местного. Я не думаю, что хоть один из этих факторов является барьером".

По его словам, соответствие этим идеалам - это конкурентное преимущество, которое еще нужно разыграть, если оно есть. "Данные интересны сами по себе: с точки зрения того, как люди представляют власть", - резюмировал он.

"Я точно знаю по своему опыту, что лучше - озеленение губернаторского корпуса или привлечение руководителей вне их возраста и профессии. Политический опыт важен, знание элит важно, принадлежность территории тоже важна", - говорит политолог Андрей Колядин, работавший в администрации президента и отвечавший за взаимодействие с регионоами.

"А то, что приводят обычные люди - это то же самое, как если бы я начал рассужадать, какие где нужны строители (я в этом, например, ничего не понимаю)", - добавил собеседник Би-би-си.

По его словам, отсутствие свободных выборов губернаторов и их подчиненность федеральному центру приводит к тому, что люди не понимают, какие качества реально необходимы главе региона. "Не думаю, что сейчас под критерии ФОМа начнут избирать губернаторов. У внутриполитического блока Кремля есть свои представления", - сказал Колядин.

Политолог Аббас Галлямов также считает результаты исследования и портрет идеального губернатора нерелевантными. "Это попытка разложить цельный образ на составные элементы, рационализировать нерационализируемое, - сказал он. - Напоминает рассуждения Агафьи Тихоновны из гоголевской "Женитьбы": "Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколь-нибудь развязанное, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича - я бы тогда тотчас же решилась [выйти за него]".

Галлямов считает, что если у губернатора "соответствия востребованному на данный момент архетипу нет, то даже идеальное совпадение по отдельным пунктам популярных критериев не принесет такому кандидату ни одного голоса".

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