Саратовский министр отказалась пожить на прожиточный минимум. Ее уволили

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Министра занятости, труда и миграции Саратовской области Наталью Соколову уволили после скандала, вызванного ее высказыванием о прожиточном минимуме. Она заявила, что жителям региона для "минимальных физиологических потребностей" вполне достаточно 3,5 тысяч рублей в месяц (53 доллара).

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал отношение Соколовой к теме прожиточного минимума пренебрежительным.

"Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие", - цитирует главу региона его пресс-служба.

Высказывание экс-министра ранее прокомментировали в Совете Федерации. "Пусть начнет с себя", - заявил РИА Новости глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Сенатор от Саратовской области и сопредседатель саратовского регионального штаба ОНФ Людмила Бокова назвала слова Соколовой неэтичными.

"Да, в области непростая ситуация с бюджетом, но доводить ситуацию до абсурда, пытаясь сэкономить средства на тех, кто уязвим и за кого теперь государство в лице министра Натальи Соколовой несет полную ответственность, это как минимум непрофессионально", - привели ее слова в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

"Макарошки всегда стоят одинаково"

Соколова сделала резонансное заявление во время спора с депутатом областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко о возможности прожить на деньги, которые составляют в регионе прожиточный минимум. Они поспорили после заседания думской рабочей группы, на котором обсуждалось повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров.

На самом заседании депутаты обсуждали, что прожиточный минимум нужно повышать не менее чем на 500 рублей, объясняя это повышением цен на продукты, однако Соколова посчитала достаточным увеличить его только на 288 рублей до 8278 рублей. Видеозапись последующего спора Бондаренко с Соколовой 10 октября опубликовало местное издание "Общественное мнение".

Соколова заявила, что 3,5 тысяч рублей волне достаточно "для минимальных физиологических потребностей".

Бондаренко заявил, что на эти деньги "нельзя питаться здорово". "Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно. Сбалансированное [питание], но диетическое. Вы станете моложе, красивее и стройнее", - заявила она.

По утверждению Соколовой, "макарошки всегда стоят одинаково", а также дешево стоят кефир и курица, из которой можно приготовить "огромное количество блюд без проблем".

"Мне возможно, с учетом того, что я 20 лет не ем мясо. Я 20 лет не ем мясо. А курица очень дешевая", - уточнила она.

Бондаренко предложил Соколовой в качестве эксперимента попробовать прожить на эту сумму самой, но она отказалась. "Я человек достаточно решительный, но, боюсь, что статус министра этого не позволит", - сказала она.

Согласно декларации о доходах, за 2017 год Соколова заработала 2 млн 296 тыс. рублей (35 тыс. долларов) - то есть около 190 тысяч рублей в месяц.