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У турецких властей есть видео- и аудиозаписи, доказывающие, что пропавший саудовский журналист Джамаль Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщил близкий к спецслужбам Турции источник Би-би-си.

Хашогги, известный критик саудовских властей, автор материалов в газете Washington Post, постоянно проживавший в США, исчез после того, как вошел в здание консульства в Стамбуле 2 октября.

Саудовская Аравия отрицает обвинения и утверждает, что журналист покинул здание через черный ход и что его выход (в отличие от момента, когда он заходил в здание) просто не попал на камеры видеонаблюдения.

Исчезновение Хашогги вызвало волну возмущения по всему миру и подорвало уверенность бизнеса в надежности Саудовской Аравии как партнера.

Британский магнат Ричард Брэнсон приостановил переговоры об инвестициях более чем в 1 млрд долларов в саудовские компании группы Virgin. Некоторые крупные предприниматели отменили свое участие в инвестиционной конференции в Саудовской Аравии, которая должна пройти в октябре.

Что попало на пленку?

Судя по последним данным, когда Хашогги вошел в здание консульства, на него напали и завязалась борьба.

Источник в турецких спецслужбах подтвердил BBC Arabic существование аудио- и видеозаписей. Неясно, слышал ли или видел их кто-то из турецких официальных лиц.

Один из изсточников, который цитирует Washington Post, сообщил, что на записи слышно, как Хашогги избивают несколько мужчин. Также, судя по записям, журналиста убили и расчленили.

"Там слышен его голос и голоса мужчин, говорящих на арабском", - сообщил другой источник американского издания. "Слышно, как его допрашивают, пытают, а затем убивают". Хашогги - колумнист Washington Post.

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Ранее, один из ведущих колумнистов, Кемель Озтюрк, которого считают близким к турецкому правительству, также заявил, что есть видео, на котором запечатлен момент убийства Хашогги.

Турецкое телевидение уже демонстрировало записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как журналист заходит в консульство.

Время приема было назначено заранее. В консульстве он должен был оформить документ о разводе, что открыло бы путь для его свадьбы с гражданкой Турции Хатице Ченгиз. Невеста приехала к зданию консульства вместе с Хашогги и ждала его возле машины более восьми часов.

Кроме того, появилось видео, на котором мужчины, которых считают сотрудниками саудовской разведки, прибывают в Турцию и покидают страну.

По сообщениям турецких СМИ, команда из 15 человек причастна к исчезновению Хашогги. По данным Би-би-си, одним из них был Махер Мутреб, полковник саудовской разведки, постоянно находящийся в Лондоне. Также в числе саудовцев, которые прибыли в Турцию за несколько часов до исчезновения Хашогги и выехали из страны сразу после, был патологоанатом.

Что теперь?

Официальная позиция Турции такова: Хашогги исчез, но мы наверняка знаем, что он был убит.

Тем не менее правительство согласилось на совместное расследование с коллегами из Саудовской Аравии, и саудовская делегация прибыла в Турцию в пятницу. Переговоры должны пройти на выходных.

По некоторым данным, накануне одна из высших фигур королевской семьи, принц Халед аль-Файсал, посетил Турцию с коротким визитом. Это может быть знаком того, что Саудовская Аравия срочно пытается найти выход из дипломатического кризиса.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Саудовская официальная делегация прибыла в Стамбул 12 октября на переговоры, которые должны пройти на выходных

Исчезновение Хашогги угрожает репутации саудовского наследного принца Мохамеда бин-Салмана и отношениям его страны с внешним миром, сообщает корреспондент Би-би-си в Турции Марк Лоуэн.

Почему исчезновение Хашогги взволновало многих

Анализ Джейн Киннимонт, эксперт по Ближнему Востоку, The Elders Foundation

Исчезновение и вероятное убийство Джамаля Хашогги напугало публицистов и активистов как в Саудовской Аравии, так и по всему Ближнему Востоку.

Они в недоумении: если это может произойти с кем-то настолько известным, как Хашогги, который живет в США и пишет для Washington Post, то что же может случиться с менее известными людьми?

Хашогги не называл себя диссидентом. Он был советником двух саудовских принцев, критиковал некоторые аспекты политики своей страны, например, войну в Йемене и ограничение свободы слова, но поддерживал социальные реформы нового наследного принца.

Он писал в поддержку реформ, а не смены режима - это распространенная позиция среди саудовских публицистов и интеллектуалов. Многие в королевстве хотят иметь голос в улучшении жизни своего общества, но не быть при этом врагами государства.