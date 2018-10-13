Мелания Трамп: на слухи об изменах мужа я не обращаю внимания

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Первая леди призналась, что ее все же задевают публикации в СМИ по поводу отношений с супругом

Первая леди США Мелания Трамп отрицает предположения о разладе в отношениях с Дональдом Трампом. По ее словам, на слухи об измене мужа она "не обращает внимания", потому что у нее есть дела поважнее.

Мелания Трамп рассказала о своей семейной жизни в пространном интервью телекомпании Эй-би-си, отрывки из которого были опубликованы в пятницу.

Она назвала распространяемые в СМИ догадки об адюльтере со стороны ее мужа "слухами и спекуляциями" и сказала, что они ей неприятны. На вопрос, любит ли она Дональда Трампа, первая леди ответила: "Да, у нас все в порядке".

Сам Трамп в прошлом отрицал обвинения в изменах жене. Об интимных связях с ним заявляли порнозвезда Сторми Дэниэлс и бывшая модель журнала "Плейбой" Карен Макдугал.

По словам Мелании Трамп, пресса не всегда правильно пишет об их отношениях с мужем. "Я не обращаю на это внимания. Я - мать и первая леди, и мне есть о чем думать и чем заниматься", - сказала она.

"Я знаю, что правильно и что правда. А что - неправда", - добавила Трамп.

Она не стала комментировать высказывания адвоката Дональда Трампа, Рудольфа Джулиани, который публично говорил, что она верит мужу, когда тот отрицает связь со Сторми Дэниэлс.

"Я ни о чем не говорила с господином Джулиани", - сказала она.

В первой части интервью, опубликованной в четверг, Мелания Трамп заявила, что женщины, которые выдвигают обвинения в сексуальных домогательствах, должны предъявлять "неопровержимые доказательства". Также она назвала себя одной из главных жертв кибербуллинга - преследования в соцсетях.

Предполагаемые романы

Модель "Плейбоя" Карен Макдугал утверждает, что ее роман с будущим президентом США начался в 2006 году и длился десять месяцев. В то время Трамп уже был женат на Мелании и вел телешоу "Ученик".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Карен Макдугал говорит, что ее обманом заставили молчать

Макдугал подписала контракт на 150 тысяч долларов с таблоидом National Enquirer, продав ему эксклюзивные права на освещение этой истории.

Однако ее версия так и не была опубликована в газете. В апреле этого года Макдугал заключила соглашение с издателем и теперь может рассказывать свою историю любым СМИ.

Сторми Дэниэлс (настоящее имя порнозвезды - Стефани Клиффорд) утверждает, что у нее был секс с Трампом в гостиничном номере на курорте Лейк-Тахо, и тоже в 2006 году. После этого между Дэниэлс и президентом завязались "длительные отношения", говорит порнозвезда.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторми Дэниэлс

Дэниэлс подала на Трампа в суд, чтобы разорвать договор о молчании, подписанный ею накануне президентских выборов 2016 года. Майкл Коэн, адвокат Трампа, заплатил ей за молчание 130 тысяч долларов.

Дональд Трамп отрицает все обвинения в супружеской измене.