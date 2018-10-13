Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джамаль Хашогги был последовательным критиком саудовских властей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал раскрыть правду о судьбе саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который пропал после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Как заявил Гутерриш редактору отдела экономики Би-би-си Камалю Ахмеду в кулуарах совещания МВФ и Всемирного банка на острове Бали, он опасается, что подобные инциденты в будущем могут стать "новой нормой".

"Мы должны знать, что именно произошло, кто конкретно несет ответственность за это [...] Таких инцидентов становится все больше, поэтому международное сообщество должно ясно заявить о том, что это неприемлемо", - сказал генсек ООН.

Накануне появилась информация, что власти Турции располагают аудио- и видеозаписями, доказывающими, что журналист был убит в здании консульства. В СМИ также появились подробности убийства.

Власти Саудовской Аравии назвали все эти утверждения лживыми и заявили, что сами хотят узнать всю правду о случившемся. Они последовательно отвергают обвинения в убийстве журналиста.

"Информация, которая муссируется в СМИ, о якобы наличии приказов убить его - вранье и обвинения, под которыми нет никаких оснований", - сказал глава МВД Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Сауд бен Наиф бен Абдельазиз.

Министр отметил, что Саудовская Аравия сотрудничает с Турцией в расследовании этого дела через совместную группу экспертов и другие официальные каналы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр консульства в Стамбуле

Что произошло?

Джамаль Хашогги, известный критик правящей династии в Эр-Рияде, зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле днем 2 октября. С тех пор его никто не видел.

Хашогги зашел в консульство, чтобы завершить процедуру развода, что дало бы ему возможность жениться на своей турецкой невесте, Хатице Ченгиз.

Как сообщали СМИ, перед тем как войти в здание, журналист попросил ее поднять тревогу, если он не выйдет через четыре часа. Ченгиз прождала Хашогги у входа 11 часов.

В пятницу близкий к спецслужбам Турции источник Би-би-си сообщил, что у турецких властей есть видео- и аудиозаписи, доказывающие, что журналист был убит в консульстве.

Газета Washington Post, ссылаясь на неназванных турецких чиновников, также написала о доказательствах убийства Хашогги, которые есть в распоряжении властей Турции.

"Там слышен его голос и голоса мужчин, говорящих на арабском, - рассказал источник газеты о содержании записей. - Слышно, как его допрашивают, пытают, а затем убивают".

По данным источников издания, в здании консульства журналиста убили, а его тело расчленили.

Как сообщили источники газеты Guardian, останки якобы вывезли с территории на машинах с дипломатическими номерами и закопали возле резиденции консула, расположенной неподалеку от консульства.

Как сообщила турецкая газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах, момент убийства и допрос журналиста записались на его смарт-часы Apple Watch.

По данным издания, перед входом в консульство Хашогги оставил своей невесте айфон (его нельзя проносить внутрь), а часы перевел в режим записи.

В итоге аудиозапись была передана на смартфон, с которым синхронизировались часы, а затем автоматически загружена в облачное хранилище iCloud.