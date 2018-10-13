Правообладатель иллюстрации Viktor Drachev/TASS Image caption Патриарх Кирилл уже приехал в Минск. Там же пройдет выездное заседание Священного синода РПЦ

Священный синод Русской православной церкви даст адекватный и жесткий ответ на решения синода Константинопольского патриархата по Украине, заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

По его словам, это произойдет на заседании синода в Минске в понедельник.

На прошедшей неделе Константинополь решил продолжить процедуру предоставления церкви на Украине томоса об автокефалии (независимости), вызвав гневную реакцию Москвы.

Синод ответит синоду

Также в субботу глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион вновь повторил тезис о том, что решение по Украине вынуждает РПЦ разорвать единство с Константинопольским патриархатом.

"Константинопольский патриарх признал лидеров раскола, легитимизировав тем самым раскол, который существовал более четверти века, и следовательно, сделал для нас уже невозможным находиться в единстве с Константинопольским патриархатом", - цитирует митрополита Интерфакс.

Сам патриарх Кирилл заявил журналистам, что на заседании синода РПЦ предстоит решить очень много важных вопросов: "В том числе и отреагировать на то, что сегодня происходит в семье православных церквей, и на ту ситуацию, которая складывается в Украине".

Днем ранее глава МИД Сергей Лавров заявил: "Провокации с участием неканонических раскольнических церквей на Украине происходят при прямой публичной поддержке из Вашингтона".

Что решил Константинополь

В четверг Священный синод Константинопольской православной церкви принял решение отменить анафему (отлучение от церкви) предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария.

В 1997 году, после того как Филарет возглавил непризнанную церковь Киевского патриархата, собор Русской православной церкви (РПЦ) отлучил его от церкви, наложив на него анафему.

Таким образом благодаря решению Константинополя исчезло одно из препятствий на пути к созданию независимой украинской церкви.

Помимо этого в документе содержится еще четыре пункта: