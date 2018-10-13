Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С 2016 года Анри входил в тренерский штаб сборной Бельгии. В полуфинале ЧМ-2018 команда противостояла родной для Анри Франции и проиграла 0:1.

Экс-чемпион мира, бывший нападающий клуба "Арсенал" Тьерри Анри назначен главным тренером футбольного клуба "Монако", которым владеет росийский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

До этого Анри, которому 41 год, был ассистентом главного тренера сборной Бельгии. На чемпионате мира в Москве этим летом Тьерри Анри помог сборной Бельгии дойти до полуфинала и затем занять третье место.

Его карьера в профессиональном футболе началась именно в "Монако" в 1994 году, под руководством Арсена Венгера.

В качестве нападающего Тьерри Анри выигрывал с разными клубами Лигу чемпионов, кубок Англии (дважды) и чемпионат Англии (дважды). Ему принадлежит рекорд по количеству голов, забитых за лондонский "Арсенал", - 228.

В составе сборной Франции - вместе с Зинедином Зиданом, Дидье Дешамом и другими футболистами звездного состава Les Bleus 90-х - Анри становился чемпионом мира и чемпионом Европы. Он остается лучшим бомбардиром в истории французской сборной (58 голов).

После ухода с футбольной арены в 2014 году знаменитый француз около двух лет комментировал футбол на британском телеканале Sky, пока не получил приглашение в тренерский штаб сборной Бельгии.

"Предстоит тяжелая работа"

"Его знание футбола, страстная любовь к игре, его высокие стандарты и его преданность нашему клубу - по этим причинам мы выбрали его кандидатуру", - заявил главный менеджер клуба "Монако" Вадим Васильев.

Правообладатель иллюстрации Monaco Image caption Клуб "Монако" объявил о приходе Анри таким старомодным плакатом

Контракт с Тьерри Анри заключен до июня 2021 года. В последние недели в футбольных кругах ходили слухи, что Анри получил выгодное предложение от английского клуба "Астон Вилла".

"Мое сердце принадлежит "Монако", - заявил Анри. - Похоже, что судьба распорядилась так, что моя тренерская карьера тоже начинается здесь".

"Я крайне воодушевлен, что мне дали такую возможность. Теперь надо начинать тяжелую работу", - добавил он.

"Монако" неудачно выступает в этом сезоне, выиграв всего один матч. Две игры группового этапа Лиги чемпионов французский клуб проиграл.

Владельцем клуба "Монако" с 23 декабря 2011 года является российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

До этого главным тренером "Монако" был португалец Леонарду Жардим, который был назначен в 2014 году и в 2017 году вывел клуб в финал чемпионата Франции, впервые с 2000 года.

11 октября 2018 года официальный сайт клуба объявил об увольнении Жардима в связи с неудовлетворительными результатами команды.