Кенгуру в Австралии жестоко избил пожилую семейную пару

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Линда Смит присматривает за дикими кенгуру уже 15 лет

Семейная пара австралийцев Линда и Джим Смит попали в больницу с тяжелыми увечьями, полученными в результате нападения на них кенгуру.

Уже много лет супруги помогают диким животным, а в последние несколько недель активно их подкармливали, так как кенгуру страдают из-за засухи в штате Квинсленд.

Неожиданно почти двухметровый самец напал на Джима. Супруги с помощью сына отбились от животного лопатами и метлами и позвонили лесничим.

Инцидент произошел в местечке Миллмеран, примерно в 80 километрах от города Тувумба в штате Квинсленд.

Находясь в больнице, Линда Смит дала интервью газете Brisbane Times. По ее словам, к их дому на кормежку каждый вечер подходят около 30 кенгуру. Смиты кормят их зерном и соломой.

"Этот кенгуру явился, и я подумала - ведь это же тот, кого мы в прошлом вырастили! Один из наших бывших питомцев вымахал до метра восьмидесяти". 15 лет назад Линда Смит нашла и вырастила осиротевшего кенгуренка.

Когда ее муж стал кормить этого кенгуру, тот вдруг на него напал.

"Джим упал, а кенгуру продолжал его бить", - говорит Линда Смит. Она пыталась отогнать животное метлой, но оно отобрало метлу и напало на саму Линду.

"На помощь пришел наш сын, он ударил кенгуру лопатой по голове ", - продолжает австралийка.

У Линды были поломаны ребра, произошел коллапс легкого и другие травмы внутренних органов, кроме того она была сильно исцарапана.

У ее мужа множество порезов, у сына легкие повреждения.

Стивен Джонс, глава службы неотложной медицинской помощи Квинсленда говорит, что за 30 лет работы ни разу не сталкивался с таким жестоким нападением со стороны кенгуру.

По его словам, если бы Линда Смит не попыталась защитить своего мужа, тот мог бы умереть.

Сама Линда, которая присматривает за дикими кенгуру уже более 15 лет, говорит, что не хочет, чтобы на напавшее на ее семью животное была объявлена охота. "Я люблю животных", - говорит она.