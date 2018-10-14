Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Архиепископа Ромеро считают заступником угнетенных

Папа римский Франциск причислил к лику святых убитого в Сан-Сальвадоре архиепископа Оскара Ромеро.

Ромеро активно выступал против социального неравенства и критиковал обе стороны конфликта во время гражданской войны в Сальвадоре из-за гибели мирного населения. Во время мессы в 1980 году он был застрелен солдатами. Его убийц так и не осудили.

Смерть Ромеро ужаснула весь мир, и в итоге привела к эскалации конфликта в Сальвадоре, унесшего жизни более 75 тысяч человек.

Папа Франциск также канонизировал папу Павла VI, известного своими реформами католической церкви в 1960-х, и еще пятерых человек, в том числе немецкую монахиню.

К канонизации Ромеро, которого называли "голосом тех, у кого нет голоса", давно призывали католики из Латинской Америки.

Однако многие годы эти призывы встречали неприятие у консервативных христиан и сторонников правых взглядов в Сальвадоре, обвинявших Ромеро в приверженности марксизму.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Десятки тысяч паломников собрались в воскресенье на площади Святого Петра в Риме, чтобы воздать почести новым святым

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Портреты архиепископа можно встретить на баннерах в Сальвадоре, на футболках и сувенирной продукции

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Изображение Ромеро можно встретить даже в автобусах

Архиепископ, который занимался процессом канонизации, даже жаловался на угрозы, пишет Франс пресс.

Однако папа Франциск - первый понтифик из Латинской Америки - причислил Ромеро к лику блаженных к 2015 году.

Вскоре он подписал декрет, признающий факт мученической смерти архиепископа, а в марте одобрил декрет о совершенном, благодаря заступничеству Ромеро, чуде. Все это необходимые шаги на пути к канонизации.

Во время церемонии в воскресенье Франциск надел испачканный кровью пояс, который был на архиепископе Ромеро в момент убийства. На церемонию канонизации собрались около 60 тысяч человек.

Как причисляют к лику святых в католичестве

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Архиепископ Ромеро и папа Павел VI возведены в ранг святых

Шаг первый

Чтобы начать процесс канонизации, после смерти человека должно пройти не менее пяти лет. Это необходимо для того, чтобы улеглись сильные эмоции, и каждый случай рассматривался максимально объективно.

Впрочем, период ожидания может быть сокращен по желанию понтифика. Так произошло при канонизации Иоанна Павла II папой Бенедиктом XVI, а до этого сам Иоанн Павел II поступил так с матерью Терезой.

Шаг второй

По прошествии пяти лет или в исключительных случаях местный епископ может начать исследовать, насколько благочестивой была жизнь человека, достоин ли он канонизации. Попросить начать такое исследование у епископа могут и другие религиозные группы.

Если свидетельств благочестия достаточно, епископ предлагает специальной конгрегации по делам святых "открыть дело". После этого человека признают "слугой Господа".

Шаг третий

Конгрегация изучает собранные свидетельства, после этого дело передают папе. Если понтифик решает, что человек обладал героическими добродетелями, то он получает титул "досточтимый".

Шаг четвертый

Чтобы перейти на следующую ступень - беатификацию - нужны свидетельства о совершенном чуде, которые тщательно проверяются Ватиканом. После беатификации кандидат получает титул "блаженный".

Шаг пятый

Финальный этап - канонизация - означает причисление человека к лику святых. Для этого требуется еще одно чудо, совершенное в ходе молитв, обращенных к нему уже после процесса беатификации. Однако если смерть человека признана мученической, для канонизации достаточного одного чуда.

Здесь тоже бывают исключения. Например, папа Франциск одобрил канонизацию Иоанна XXIII, возглавлявшего католическую церковь в 1958-1963 годах, несмотря на то, что на его счету только одно официально признанное чудо. Иоанна XXIII называли "добрым папой" за его доброту.

Процесс изучения возможных кандидатов на канонизацию может быть не только длительным, но и дорогостоящим: он требует большого количества поездок для сбора свидетельств и проведения полноценного расследования о жизни кандидата, в том числе о том, творил ли он чудеса.

Это не только открывает возможности для масштабной коррупции, но и позволяет быстрее причислить к лику святых человека, у которого найдутся богатые покровители. Поэтому два года назад папа Франциск ввел новые правила, формирующие механизм, с помощью которого жертвователи, поддерживающие кандидата на причисление к лику святых, смогут платить за работу конгрегации по канонизации святых.

Согласно новым правилам, для каждого возможного святого назначается администратор, который должен неукоснительно следить за тем, чтобы каждое пожертвование было направлено на заявленную им цель, а также контролировать расходы, составлять ежегодный бюджет и отчитываться местному епископу.