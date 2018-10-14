Правообладатель иллюстрации ALEX BRAMALL / PA Image caption Сделать официальные фото своей свадьбы пара доверила английскому фотографу Алексу Брамэллу

Британская королевская семья опубликовала официальные фотографии со свадьбы принцессы Евгении Йоркской и Джека Бруксбэнка. Пара обвенчалась в часовне Святого Георгия в Виндзоре в минувшую пятницу.

Евгения - внучка королевы Елизаветы II, вторая дочь принца Эндрю и Сары, герцогини Йоркской.

28-летняя принцесса - девятая в очереди на престол, после ее сестры Беатрисы . Полный титул Евгении - Ее Королевское Высочество принцесса Евгения Йоркская. Официальной фамилии у нее нет, но при необходимости она указывает в качестве таковой "Йоркская".

После свадьбы она сохранила титул, но также может взять фамилию мужа.

Джек Бруксбэнк - бренд-менеджер компании Casamigos, основанной Джорджем Клуни. Он познакомился с принцессой в 2010 году, ему было 24 года, а ей - 20 лет.

По его словам, это была любовь с первого взгляда.

Королевские пажи

Среди снимков, сделанных фотографом Алексом Брамэллом, - черно-белая фотография поцелуя молодоженов в карете.

На снимке с пажами (ниже) слева от пары сидят на стульях дети герцога и герцогини Кэмбриджских - принц Джордж и принцесса Шарлотта. Это уже третье торжество, на котором они исполняют роли пажа и подружки невесты. В прошлом году они стали украшением на бракосочетании сестры герцогини Кейт Пиппы Миддлтон, а в мае этого года появились на свадьбе своего дяди по отцу принца Гарри, обвенчавшегося с Меган Маркл.

Подружкой невесты принцессы Евгении стала также пятилетняя дочь Робби Уильямса и американской актрисы Айды Филд - Теодора Роуз Уильямс. На фото Джек Бруксбэнк положил ей руку на плечо.

Правообладатель иллюстрации ALEX BRAMALL / PA

Групповое фото с близкими родственниками не обошлось без бабушки и дедушки невесты - королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского. Королева надела на торжество жемчужно-голубой наряд.

Правообладатель иллюстрации ALEX BRAMALL / PA

На четвертой фотографии принцесса Евгения с мужем перед вечерним приемом в их честь у королевы Елизаветы II. На принцессе шелковое платье от Зака Позена.

Правообладатель иллюстрации Alex Bramall/PA

Среди 850 гостей церемонии были члены королевской семьи и многие мировые знаменитости.

Больше фотографий со свадьбы принцессы можно посмотреть здесь.