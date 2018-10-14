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Главы МИД Германии, Франции и Великобритании призвали провести надлежащее расследование пропажи оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Власти Саудовской Аравии грозят, что на любые возможные санкции будут отвечать еще более строгими мерами.

Хашогги, известный критик правящей династии в Эр-Рияде, зашел в консульство Саудовской Аравии 2 октября. С тех пор его никто не видел. Турецкие власти утверждают, что Хашогги был убит в консульстве саудовскими агентами. Саудовская Аравия назывет это ложью.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Саудовская Аравия будет сурово наказана, если выяснится, что она ответственна за убийство пропавшего журналиста.

В воскресенье государственное информагентство SPA опубликовало заявление неназванного высокопоставленного чиновника, где говорится, что Саудовская Аравия отвергает любые политические и экономические угрозы в связи с пропажей журналиста Джамаля Хашогги.

Страна будет реагировать на любые ограничительные меры еще более резко, предупредил источник.

В воскресенье также было опубликовано совместное заявление министров иностранных дел Британии, Франции и Германии. Они призывают провести заслуживающее доверие расследование, чтобы лица, ответственные за исчезновение Хашогги, были привлечены к ответственности.

"Мы приветствуем совместные саудовско-турецкие усилия в этом отношении и ожидаем подробного и всеобъемлющего ответа со стороны правительства Саудовской Аравии", - говорится в заявлении Джереми Ханта, Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса.

Международное давление и падение рынков

Саудовская Аравия оказалась под серьезным международным давлением из-за исчезновения журналиста.

Через девять дней в Эр-Рияде должен стартовать крупный инвестиционный форум Future Investment Initiative (FII), однако из-за пропажи журналиста ряд влиятельных компаний и СМИ уже отказались от участия в мероприятии.

Источники в дипломатических кругах сообщили Би-би-си, что и министр финансов США Стив Мнучин, и министр международной торговли Британии Лиам Фокс могут отказаться от поездки на конференцию.

Однако позже в Белом доме заявили, что Мнучин по-прежнему собирается на конференцию, но примет окончательное решение, учитывая всю имеющуюся информацию.

На мероприятии в Эр-Рияде будет присутствовать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, продвигающий свой амбициозный план реформ в стране. В то же время ряд спонсоров мероприятия и медиаорганизаций заявили, что будут бойкотировать конференцию.

Фондовый рынок Саудовской Аравии в первый день открывшихся в воскресенье недельных торгов показал значительное падение в связи со скандалом вокруг пропажи журналиста.

Утром сообщалось о снижении фондового индекса Tadawul на бирже в Эр-Рияде сразу на 7%, позже ему удалось немного восстановиться.

На какой стадии находится расследование?

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что пока Саудовская Аравия никак не участвовала в расследовании - несмотря на заявление главы саудовского МВД принца Абдулазиза бин Салуда Бин Наифа бин Абдулазиза, что его страна и сама хочет раскрыть всю правду.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Пока что на территорию саудовского консульства турецких чиновников не пускают

Чавушоглу призвал королевство разрешить турецким официальным лицам посетить консульство.

Что произошло с журналистом?

Джамаль Хашогги, известный критик правящей династии в Эр-Рияде, пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле днем 2 октября. С тех пор его никто не видел.

Хашогги зашел в консульство, чтобы завершить процедуру развода, что дало бы ему возможность жениться на своей турецкой невесте, Хатице Ченгиз.

Как сообщали СМИ, перед тем как войти в здание, журналист попросил свою невесту поднять тревогу, если он не выйдет оттуда через четыре часа. Ченгиз прождала Хашогги у входа 11 часов.

В пятницу близкий к спецслужбам Турции источник Би-би-си сообщил, что у турецких властей есть видео- и аудиозаписи, доказывающие, что журналист был убит в консульстве.

Газета Washington Post, ссылаясь на неназванных турецких чиновников, также написала о доказательствах убийства Хашогги, которые есть в распоряжении властей Турции.

"Там слышен его голос и голоса мужчин, говорящих на арабском, - рассказал источник газеты о содержании записей. - Слышно, как его допрашивают, пытают, а затем убивают".

По данным источников издания, в здании консульства журналиста убили, а его тело расчленили.

Как сообщили источники газеты Guardian, останки якобы вывезли с территории на машинах с дипломатическими номерами и закопали возле резиденции консула, расположенной неподалеку от консульства.

Как сообщила турецкая газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах, момент убийства и допрос журналиста записались на его смарт-часы Apple Watch.

По данным издания, перед входом в консульство Хашогги оставил своей невесте айфон (телефоны нельзя проносить внутрь), а на часах включил запись.

В итоге аудиозапись, предположительно, была передана на смартфон, с которым синхронизировались часы, а также автоматически загружена в облачное хранилище iCloud.

Впрочем, технические подробности, как именно аудизапись могла быть сделана и передана на смартфон, пока остаются под вопросом.