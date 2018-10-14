ЕС готовится одобрить новый режим санкций против "применяющих химоружие". Основное внимание России и Сирии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британия считает, что пришло время провести новую красную черту

Предложение Великобритании и Франции о введении нового режима санкций против лиц и стран, подозреваемых в применении химического оружия, будет формально одобрено на заседании Совета по иностранным делам ЕС, которое пройдет в понедельник в Люксембурге. Об этом говорится в обнародованном пресс-релизе МИД Великобритании.

Предложение было выдвинуто в свете громкого отравления в британском Солсбери и применении химоружия в Сирии.

Великобританию и Францию поддерживают многие страны ЕС. В преддверии люксембургского заседания на обсуждение этого вопроса в Британию приехали министры иностранных дел Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии.

Лондон, Париж и другие столицы предлагают ввести запрет на въезд в Европу лицам, причастным к применению химического оружия, а также замораживать их авуары.

"В течение многих лет существовало табу на использование химического орудия, но после того, что произошло в Сирии и в Солсбери, ясно, что оно нарушается. Мы должны вновь провести красную черту, чтобы было предельно ясно, что те, кто прибегают к использованию такого ужасного оружия, заплатят высокую цену", - заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Джереми Хант также продвигает идею ужесточения санкция за киберпреступления, так как страны Запада все чаще обвиняют агентов российской разведки, в особенности ГРУ, в том, что те систематически совершают хакерские взломы и атаки.

"Не удивительно, что Соединенное Королевство продвигает эту идею, учитывая, что произошло в Солсбери. Но речь идет не только о России и Солсбери, а об использовании химического оружия по всему миру", - добавил глава британского МИД.

По его словам, новые предлагаемые Британией санкции жизненно необходимы, но это далеко не последняя мера.

Расследование в Британии показало, что покушение на убийство Сергея и Юлии Скрипалей с приминением нервно-паралитического вещества класса "Новичок" осуществили люди, въехавшие в страну по паспортам на имена Руслана Боширова и Александра Петрова.

Расследовательская группа Bellincat установила, что на самом деле это сотрудники российской военной разведки (в прошлом ГРУ) Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Лондон считает, что за отравлением в Солсбери стоит высшее российское руководство. Россия обвинения в свой адрес отрицает.

Правительство Сирии также неоднократно обвинялось в применении химического оружия против сил оппозиции и мирных граждан. Дамаск, как и Москва, свою вину не признает.