В Хакасии передумали снимать с выборов коммуниста, победившего губернатора

Правообладатель иллюстрации ALEXANDR KOLBASOV/TASS Image caption Коновалов говорил Би-би-си, что если его снимут с выборов, то могут начаться акции протеста

Избирком Хакасии решил отозвать иск об отмене регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, который в первом туре победил теперь уже бывшего губернатора Виктора Зимина. Коммунист остался единственным кандидатом, для победы он должен получить 50% голосов.

"Сегодня в 11:00 местного времени в избиркоме состоялось заседание, по итогам которого принято решение отозвать иск из суда [об обмене регистрации Коновалова]", - сообщили Интерфаксу в пресс-центре избиркома республики.

Избирком Хакасии обратился в суд с требованием отменить регистрацию Коновалова на прошлой неделе, 11 октября, на основании представления прокуратуры. Таким образом, был поставлен вопрос о снятии со второго тура выборов коммуниста, победившего ставленника Кремля и набравшего в первом туре почти 45% голосов.

Коновалов ранее говорил Би-би-си, что если его все же снимут со второго тура, то он не исключает проведения акций протеста. "Безусловно [протесты] будут. Потому что это подрыв всей избирательной системы", - говорил он.

Свое возмущение попыткой лишить Коновалова, перед первым туром считавшегося техническим кандидатом, регистрации выразил не только лидер КПРФ Геннадий Зюганов, и но глава ЦИК Элла Памфилова. Она заявила, что "с прискорбием" узнала о решении региональной избирательной комиссии, которая "отреагировала на представление прокуратуры, не удосужившись более внимательно и всесторонне проанализировать ситуацию".

Памфилова предупредила, что действия избиркома Хакасии могут нанести "непоправимый ущерб всему избирательному процессу в республике" и выразила надежду на то, что верховный суд республики "не допустит столь негативного развития событий".

В понедельник, 15 октября, газета "Ведомости" сообщила, что Кремль решил вернуться к прежнему сценарию, согласно которому коммунист Коновалов принимает участие во втором туре в качестве единственного кандидата, но не набирает необходимые в таком случае 50% голосов.

За что хотели снять?

Повод для снятия коммуниста с выборов региональная прокуратура нашла в написании названия выдвинувшего его ​избирательного объединения, а также в том, что постановление о выдвижении было подписано председательствующим секретарем, который вел партийную конференцию, а не самим Коноваловым, который является руководителем регионального отделения КПРФ.

Параллельно иск о снятии кандидатуры Коновалова с выборов в верховный суд республики подал единственный оставшийся соперник коммуниста во втором туре Александр Мяхар, выдвинутый "Партией роста". Основанием для иска стал агитационный видеоролик Коновалова, по мнению Мяхара, нарушающий выборное законодательство.

В понедельник Мяхар заявил, что отзывает свой иск и снимается с выборов. "Считаю, что вы [жители Хакасии] имеете право сделать осознанный и взвешенный выбор руководителя своего региона, где живете, работаете, растите детей. Сегодня это сделать невозможно ввиду того, что накал страстей достиг апогея", - сказал он и призвал Коновалова также снять свою кандидатуру.

Коновалов сказал ТАСС, что не планирует отказываться от участия в выборах. Лидер КПРФ Зюганов подтвердил Интерфаксу, что Коновалов продолжит борьбу. "Будем бороться, наше дело правое", - заявил Зюганов.

Когда теперь выборы?

В ЦИК России заявили, что второй тур выборов губернатора Хакасии состоится 11 ноября. Их единственным участником, как и предполагали "Ведомости", будет кандидат от КПРФ.

Если Коновалов не наберет больше 50% голосов, результаты выборов будут признаны недействительными. В случае отмены выборов будут назначены новые, в которых уже будут участвовать другие кандидаты.

Отмена выборов в Хакасии - приоритетный сценарий для Кремля, писали ранее "Ведомости" со ссылкой на собеседников в избиркоме и в руководстве республики. По информации издания, на новые выборы осенью мог бы пойти назначенный президентом врио главы республики Михаил Развозжаев.

Сейчас, по данным издания, обсуждается два варианта - либо коммунист не сможет набрать 50%, либо итоги выборов будут признаны недействительными, как это случилось в Приморье.

Выборы губернатора Хакасии состоялись 9 сентября в единый день голосования. По их итогам действующий глава республики уступил кандидату от КПРФ, набравшему 44,81% голосов. Второй тур был назначен на 23 сентября, однако за два дня до голосования губернатор Зимин снял свою кандидатуру. Вскоре с выборов также снялся кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место.

3 октября президент России Владимир Путин уволил Зимина и назначил врио губернатора Хакасии Развозжаева, занимавшего пост замминистра по делам Северного Кавказа. Назначая Развожаева, Путин пообещал в скором времени вернуть его в Москву и найти применение в федеральных органах.