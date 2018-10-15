Навальному предъявят обвинение по уголовному делу о клевете

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Оппозиционер Алексей Навальный, накануне освободившийся из-под административного ареста, сообщил, что ему собираются предъявить новые обвинения.

"Сегодня утром моему адвокату позвонил следователь МВД, заявив, что я сегодня должен явиться к нему и мне будет предъявлено обвинение по еще одному уголовному делу", - сообщил Навальный в своем видеоблоге.

Он пояснил, что речь идет о деле по ч.5 ст. УК 128.1 УК РФ ("Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления"), которое было возбуждено в мае 2016 года по заявлению бывшего следователя МВД, фигуранта "списка Магнитского" Павла Карпова.

"Это старое уголовное дело, которому уже 2,5 года. Его уже полиция пыталась направить в прокуратуру для того, чтобы направить его в суд. Но прокуратура два года назад отказалась утверждать обвинительный акт. А вот сейчас по этому делу вызвали для предъявления нового обвинения", - рассказал Би-би-си адвокат Навального Вадим Кобзев.

Позже Навальный сообщил, что пришел к следователю, однако тот ему обвинение не предъявил.

Уголовная ответственность за клевету не предполагает наказания в виде лишения свободы, но предусматривает штрафы до 5 млн рублей и обязательные работы на срок до 480 часов.

В сентябре этого года после выхода расследования ФБК о закупках продуктов для Росгвардии Навального обвинял в клевете Виктор Золотов. При этом глава Росгвардии не собирался действовать через суд, а обещал сделать из оппозиционера "хорошую сочную отбивную" на дуэли.

В то же время в арбитражный суд с иском в Навальному обратился упомянутый в расследовании мясокомбинат "Дружба народов".

Кто такой Карпов

В 2008 году Павел Карпов расследовал дело об уклонении от уплаты налогов фирмой "Камея", которая была клиентом инвестфонда Hermitage Capital. В фонде работал юрист Сергей Магнитский, который был арестован и в 2009 году скончался в СИЗО "Матросская тишина".

Весной 2016 года бывший следователь заявил, что обратился в полицию в связи с тем, что Навальный неоднократно на своем сайте упоминал фильм "Каста неприкасаемых", снятый коллегами Магнитского и рассказывающий об обстоятельствах его смерти.

В фильме, в частности, содержались утверждения о причастности Карпова к гибели Магнитского и хищению 5,4 млрд рублей из бюджета. Карпов настаивал, что эти сведения были признаны не соответствующими действительности решением Мещанского суда Москвы.

Осенью 2013 года британский суд отклонил иск Карпова к основателю Hermitage Capital Уильяму Браудеру и обязал бывшего следователя выплатить ему компенсацию за судебные издержки. Карпов отказался это сделать, после чего был заочно приговорен в Британии к трем месяцам тюрьмы за неуважение у суду.

50 суток ареста

В воскресенье утром Навальный вышел из спецприемника, где с 25 августа отбывал два административных ареста подряд.

Первый арест - на 30 суток - Навальный получил за акцию "Забастовка избирателей", которая прошла в январе этого года. Еще на 20 суток оппозиционера арестовали по статье "Нарушение порядка проведения публичного мероприятия". Суд состоялся 24 сентября - в тот же день, когда политик был задержан на выходе из спецприемника.

Когда Навального повторно задержали, его соратник Леонид Волков писал в "Твиттере", что на политика могут завести уголовное дело по статье о повторных нарушениях при организации митингов. Сам Навальный также говорил в суде: "Они стопроцентно сделают уголовку после этого процесса. Явно идет к этому".

С 2014 года в Уголовном кодексе России есть статья, предусматривающая до пяти лет лишения свободы за неоднократные нарушения порядка организации либо проведения митингов. Единственным осужденным по ней остается активист Ильдар Дадин (вышел на свободу после вмешательства Конституционного суда России).