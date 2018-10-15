Вексельберг о санкциях США: незаконны и несправедливы, буду судиться

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Российский миллиардер Виктор Вексельберг, который вместе со своей компанией "Ренова" в апреле попал под американский санкции, пообещал оспорить включение в санкционный список. Минфин США оценивал потери Вексельберга от санкций в несколько миллиардов долларов.

Минфин США 6 апреля ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В список попали Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, а также их компании. Их счета в США должны быть заморожены, а американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними бизнес.

Представители En+ Олега Дерипаски направили американским властям план вывода компании из-под санкций.

Вексельберг (девятое место в российском списке Forbes) в понедельник впервые заявил, что собирается судиться, не в ступать в переговоры с Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).

"Санкции незаконны и несправедливы, буду судиться", - цитирует его заявление корреспондент Би-би-си. Больше никаких деталей он не привел.

Представитель Вексельберга Андрей Шторх уточнил, что бизнесмен будет пытаться оспорить включение в санкционный список в рамках существующих процедур OFAC.

Как писало в апреле агентство Рейтер, из-за санкций заморожены активы "Реновы" Вексельберга на сумму около 1,5-2 млрд долларов. Компания не подтверждала эту оценку.

Состояние Вексельберга сократилось почти на 3 млрд долларов, говорилось в докладе минфина США, опубликованном в августе этого года. Оно снизилось с 16,4 млрд долларов в начале апреля 2018 года до 13,5 млрд долларов к 26 июля.

Также минфин США сообщал, что были заморожены банковские счета Дерипаски и Вексельберга на Кипре (санкции США подразумевает заморозку активов и в других странах). У Дерипаски есть кипрское гражданство, а Вексельберг через структуры "Реновы" владеет почти 10% банка Bank of Cyprus, писал РБК.

Представитель "Реновы" Андрей Шторх тогда отрицал заморозку счетов Вексельберга на Кипре. "У Вексельберга не было и нет счетов на Кипре. Что касается аффилированных с "Реновой" структур, то у них если и были денежные средства на счетах в кипрских банках - то очень незначительные", - говорил Шторх Би-би-си.

Из-за санкций компания "Ренова" была вынуждена сократить доли в швейцарском концерне Sulzer и итальянской Octo Telematics, а также ограничить сотрудничество с американской инвестиционной компанией Columbus Nova.

Представители Дерипаски направили план избавления холдинга от санкций летом этого года, в конце июля он был опубликован на сайте минюста США. Он назван по имени лорда Грегори Баркера, председателя совета директоров En+, которая контролируется Дерипаской. Согласно плану бизнесмен должен снизить долю в En+ ниже контрольной.

Министерство финансов США несколько раз продлевало срок, до которого западные инвесторы должны избавиться от своих долей в подконтрольных ему компаниях.

По мнению минфина США, из-за санкций со стороны Запада в России резко сократились инвестиции, в том числе в производство нефти и газа. С 2013 года общий объем прямых иностранных инвестиций в Россию снизился на 5%, а инвестиции со стороны США упали на 80%, говорится в отчете.

Новый раунд санкций США ожидается в ноябре этого года.