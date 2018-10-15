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Кенсингтонский дворец объявил о том, что герцог и герцогиня Сассекские ждут ребенка.

Первенец Гарри и Меган появится на свет весной 2019 года и станет седьмым в очереди на престол.

Пропустить Twitter пост , автор: @KensingtonRoyal Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 октября 2018 г.

Журналисты гадали о том, беременна Меган или нет, пожалуй, с самого дня королевской свадьбы в мае этого года.

После появления герцогини Сассекской на свадьбе принцессы Евгении Йоркской и Джека Бруксбэнка в соцсетях поднялась волна обсуждений по поводу "странного" выбора Меган наряда для этого торжественного мероприятия.

Ракурс некоторых фото позволил пользователям уже тогда предположить, что Меган беременна.

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Сегодня начался первый большой официальный тур супругов Сассекских. Гарри и Меган прибыли в Австралию, в Сидней. Отсюда они отправятся в Новую Зеландию, Фиджи и Тонгу.

Тур продлится 16 дней, он совпадает по времени с проводимыми в Австралии четвертыми по счету Invictus Games (Игры Непобежденных).

Эти международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри. Соревнования включают в себя греблю на тренажёрах, баскетбол на колясках и волейбол сидя.

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Герцог и герцогиня Сассекские повторяют маршрут родителей принца Гарри - первым официальным туром принца Чарльза и принцессы Дианы была поездка в Австралию и Новую Зеландию.