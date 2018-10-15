Правообладатель иллюстрации Forest & Bird Image caption Встречайте победителя этого года: кереру, он же новозеландский плотоядный голубь

Новозеландского плотоядного голубя (это, кстати, научное название) подводит любовь к перебродившим плодам. Наевшись таких фруктов, голуби часто падают с деревьев в состоянии алкогольного опьянения.

В Новой Зеландии этого голубя выбрали птицей года, сообщили организаторы конкурса.

В этом году конкурс проходил при поддержке актера Стивена Фрая и комика Билла Бэйли, у одной из птиц-участниц даже был профиль в приложении для знакомств Tinder.

Кереру (новозеландский плотоядный голубь) - один из немногих видов новозеландских птиц, который не находится под угрозой исчезновения.

Что же это за птица?

"У этих птиц репутация больших и неуклюжих, они похожи на клоунов", - рассказала Би-би-си Меган Хубшер из организации защитников животных "Forest & Bird".

Голуби любят фрукты, которые в определенный момент перезревают и начинают бродить. От забродивших плодов голуби пьянеют.

"Есть очень много видео с пьяными кереру, которые еще и ведут себя комично, - улыбается Хубшер. - В этом часть их обаяния, они очень симпатичные птицы".

Правообладатель иллюстрации Forest & Bird

Кереру обитают на всей территории Новой Зеландии и в целом вполне хорошо и привольно себя чувствуют.

"Только в некоторых частях страны, где недостаточно регулируют численность хищных животных, у голубей возникают проблемы из-за того, что крысы или опоссумы поедают их яйца или птенцов из гнезда", - объясняет Хубшер.

Но есть одно исключение: "На самом деле только одна из пяти эндемичных для Новой Зеландии птиц находится в безопасности. Это означает, что 80% птиц грозит исчезновение, и их выживанию нужно уделять много внимания".

Почему вообще выбирают птицу года?

Вся кампания по выбору новозеландской птицы года была затеяна для привлечения общественного внимания к будущему новозеландских видов пернатых и угрозам, с которыми они сталкиваются.

Голосование привлекло внимание и в мире.

Знаменитости активно высказывались о своих симпатиях. Стивен Фрай поддержал совиного попугая (какапо) - в природе осталось всего 150 особей, а Билл Бэйли выступил за бескрылую султанку (такахе).

Еще у одного вида птиц - черного ходулочника - появился профиль в приложении для знакомств Tinder. Ходулочника пригласили на 500 свиданий.

К сожалению, известно лишь о 123 особях черного ходулочника, все они проживают на Южном острове.

По словам Меган Хубшер, кампания в защиту новозеландских птиц ширится, с каждым годом внимание к ней в мире растет.

В Новой Зеландии - особое отношение к птицам, считает Хубшер. Национальным символом является птица киви, в стране полагают, что ощущение и понимание того, что природа страны уникальна - это часть национального самосознания.

"Даже на всех новозеландских денежных купюрах изображены птицы, они для нас являются чем-то особенным".