Автомобиль Bloodhound может не побить мировой рекорд из-за проблем с деньгами
Проект установления нового рекорда наземной скорости столкнулся с финансовыми проблемами. Очередным рекордсменом должен был стать сверхзвуковой болид Bloodhound.
Как предполагается, он способен разогнаться до 1600 км/час.
Однако сейчас в создавшей его компании Bloodhound Programme Ltd не до рекордных заездов. Здесь ввели внешнее управление.
Автомобиль Bloodhound с реактивным двигателем уже собран, но ему нужны инвестиции примерно в 33 млн долларов, чтобы побить скоростной рекорд в ходе заезда по дну высохшего озера в Южной Африке.
Временные внешние управляющие из компании FRP Advisory уже начали переговоры с потенциальными покупателями. Но без инвестиций проект может свернуться уже в ближайшие недели.
Bloodhound - самый амбициозный автомобиль с точки зрения скоростных рекордов. На нем установлен реактивный двигатель Rolls-Royce EJ200, который используется в истребителях четвертого поколения Eurofighter Typhoon.
Судя по техническим характеристикам, Bloodhound должен легко побить нынешний рекорд в 1228 км/ч, который в 1997 году установил также британский автомобиль Thrust.
Но несмотря на то, что исследования, разработка автомобиля и даже несколько испытаний на малых скоростях уже завершены, проект не может двигаться дальше, пока не будет найдено финансирование.
"У нас есть юрлицо, которое передано под внешнее управление, потому что у него закончились деньги, - объясняет Эндрю Шеридан из FRP Advisory. - Но проект очень даже жив и подходит к своей кульминации".
"Для завершения проекта необходимо около 25 млн фунтов (33 млн долларов), поэтому сейчас мы ищем инвестора - богатого человека или компанию", - рассказал Би-би-си Эндрю Шеридан.
Почему у Bloodhound проблемы?
Bloodhound - частная разработка. Компания Bloodhound Programme Ltd собирает деньги в виде пожертвований, средств спонсоров и партнеров. Эта модель финансирования не смогла собрать достаточно денег, чтобы держать на плаву такой сложный проект.
Последние два-три года были особенно сложным временем для сбора средств. Во-первых, непредсказуемость "брексита" негативно повлияла на общий инвестиционный климат. Во-вторых, многие крупные бренды все чаще предпочитают рекламу в соцсетях размещению логотипа на борту автомобиля.
В этих условиях переход под внешнее управление - попытка найти выход из сложной ситуации.
Насколько Bloodhound готов к заезду?
Основная конструкция автомобиля готова, в октябре прошлого года Bloodhound провел пробные испытания на скорости 320 км/ч на взлетной полосе аэропорта Ньюки в Корнуолле (Великобритания).
Трасса, на которой автомобиль должен побить мировой рекорд наземной скорости, тоже готова к заезду. Власти Северо-Капской провинции в ЮАР расчистили от камней 18-километровый участок дна высохшего озера Хакскин Пан.
Готов даже ракетный двигатель, который закрепят сзади автомобиля, чтобы вывести его на сверхзвуковую скорость. Это норвежская разработка компании Nammo.
В сентябре ракета с этим двигателем впервые была запущена в космос из космического центра на норвежском острове Аннёйа и пролетела на высоте 107 км.
"Как только мы получим финансирование или хотя бы увидим его признаки, команда будет готова вернуться к работе. Через 10 месяцев после этого мы будем уже в Южной Африке", - говорит Марк Чапмэн, главный инженер Bloodhound.
Как скоро может состояться заезд?
Если удастся найти 33 млн долларов, Bloodhound может быть готов к заеду к концу 2019 года, когда влага от сезонных дождей испарится со дна высохшего озера.
Планируется сначала запустить автомобиль на скорости 800-965 км/ч используя только реактивный двигатель EJ200, чтобы понять, как машина ведет себя при скорости близкой к звуковой.
Затем команда должна переждать еще один сезон дождей, прежде чем вернуться в ЮАР уже с ракетным двигателем Nammo, чтобы установить новый мировой рекорд: первый раз проехав на скорости около 1300 км/ч, а затем - выше 1600 км/ч.
Поэтому окончательная дата первого заезда - 2020 год, а второго - 2021-й.
Что известно о самой машине?
Главой проекта стал Ричард Ноубл, который также руководил разработкой сверхзвуковой машины Thrust, установившей мировой рекорд в 1997 году. По плану, за рулем, как и тогда, будет пилот Энди Грин.
Предполагается, что Bloodhound сможет разогнаться до заявленной рекордной скорости за 55 секунд. Мощность двигателя оценивается в 77,5 тыс. л.с.
Кроме реактивного двигателя Rolls-Royce EJ200 и ракетного Nammo, машина будет оснащена бензиновым двигателем V8 производства Jaguar, который будет перекачивать ракетное топливо.
Масса автомобиля - 7,5 тонн при длине 13,4 метра и трехметровой высоте.