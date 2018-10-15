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Проект установления нового рекорда наземной скорости столкнулся с финансовыми проблемами. Очередным рекордсменом должен был стать сверхзвуковой болид Bloodhound.

Как предполагается, он способен разогнаться до 1600 км/час.

Однако сейчас в создавшей его компании Bloodhound Programme Ltd не до рекордных заездов. Здесь ввели внешнее управление.

Автомобиль Bloodhound с реактивным двигателем уже собран, но ему нужны инвестиции примерно в 33 млн долларов, чтобы побить скоростной рекорд в ходе заезда по дну высохшего озера в Южной Африке.

Временные внешние управляющие из компании FRP Advisory уже начали переговоры с потенциальными покупателями. Но без инвестиций проект может свернуться уже в ближайшие недели.

Правообладатель иллюстрации BLOODHOUND SSC Image caption Bloodhound использует реактивный двигатель от истребителя

Bloodhound - самый амбициозный автомобиль с точки зрения скоростных рекордов. На нем установлен реактивный двигатель Rolls-Royce EJ200, который используется в истребителях четвертого поколения Eurofighter Typhoon.

Судя по техническим характеристикам, Bloodhound должен легко побить нынешний рекорд в 1228 км/ч, который в 1997 году установил также британский автомобиль Thrust.

Но несмотря на то, что исследования, разработка автомобиля и даже несколько испытаний на малых скоростях уже завершены, проект не может двигаться дальше, пока не будет найдено финансирование.

"У нас есть юрлицо, которое передано под внешнее управление, потому что у него закончились деньги, - объясняет Эндрю Шеридан из FRP Advisory. - Но проект очень даже жив и подходит к своей кульминации".

"Для завершения проекта необходимо около 25 млн фунтов (33 млн долларов), поэтому сейчас мы ищем инвестора - богатого человека или компанию", - рассказал Би-би-си Эндрю Шеридан.

Почему у Bloodhound проблемы?

Bloodhound - частная разработка. Компания Bloodhound Programme Ltd собирает деньги в виде пожертвований, средств спонсоров и партнеров. Эта модель финансирования не смогла собрать достаточно денег, чтобы держать на плаву такой сложный проект.

Последние два-три года были особенно сложным временем для сбора средств. Во-первых, непредсказуемость "брексита" негативно повлияла на общий инвестиционный климат. Во-вторых, многие крупные бренды все чаще предпочитают рекламу в соцсетях размещению логотипа на борту автомобиля.

В этих условиях переход под внешнее управление - попытка найти выход из сложной ситуации.

Правообладатель иллюстрации BLOODHOUND SSC/STEFAN MARJORAM Image caption Имена спонсоров проекта наносятся на хвостовое оперение

Насколько Bloodhound готов к заезду?

Основная конструкция автомобиля готова, в октябре прошлого года Bloodhound провел пробные испытания на скорости 320 км/ч на взлетной полосе аэропорта Ньюки в Корнуолле (Великобритания).

Трасса, на которой автомобиль должен побить мировой рекорд наземной скорости, тоже готова к заезду. Власти Северо-Капской провинции в ЮАР расчистили от камней 18-километровый участок дна высохшего озера Хакскин Пан.

Готов даже ракетный двигатель, который закрепят сзади автомобиля, чтобы вывести его на сверхзвуковую скорость. Это норвежская разработка компании Nammo.

В сентябре ракета с этим двигателем впервые была запущена в космос из космического центра на норвежском острове Аннёйа и пролетела на высоте 107 км.

"Как только мы получим финансирование или хотя бы увидим его признаки, команда будет готова вернуться к работе. Через 10 месяцев после этого мы будем уже в Южной Африке", - говорит Марк Чапмэн, главный инженер Bloodhound.

Правообладатель иллюстрации NAMMO Image caption Сентябрьский запуск ракеты Nammo прошел без проблем

Как скоро может состояться заезд?

Если удастся найти 33 млн долларов, Bloodhound может быть готов к заеду к концу 2019 года, когда влага от сезонных дождей испарится со дна высохшего озера.

Планируется сначала запустить автомобиль на скорости 800-965 км/ч используя только реактивный двигатель EJ200, чтобы понять, как машина ведет себя при скорости близкой к звуковой.

Затем команда должна переждать еще один сезон дождей, прежде чем вернуться в ЮАР уже с ракетным двигателем Nammo, чтобы установить новый мировой рекорд: первый раз проехав на скорости около 1300 км/ч, а затем - выше 1600 км/ч.

Поэтому окончательная дата первого заезда - 2020 год, а второго - 2021-й.

Что известно о самой машине?

Главой проекта стал Ричард Ноубл, который также руководил разработкой сверхзвуковой машины Thrust, установившей мировой рекорд в 1997 году. По плану, за рулем, как и тогда, будет пилот Энди Грин.

Image caption Thrust ставит мировой рекорд в 1997 году

Предполагается, что Bloodhound сможет разогнаться до заявленной рекордной скорости за 55 секунд. Мощность двигателя оценивается в 77,5 тыс. л.с.

Кроме реактивного двигателя Rolls-Royce EJ200 и ракетного Nammo, машина будет оснащена бензиновым двигателем V8 производства Jaguar, который будет перекачивать ракетное топливо.

Масса автомобиля - 7,5 тонн при длине 13,4 метра и трехметровой высоте.