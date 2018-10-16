Сторонники финансовой пирамиды "Кэшбери" объявили войну блогерам и СМИ

Правообладатель иллюстрации cashbery.com Image caption На своем сайте "Кэшбери" обещала займы с доходностью до 600% годовых. Так не бывает, это пирамида, предупредил ЦБ

Администраторы "Кэшбери" создали чат для координации блокировки видео с негативными отзывами об этом сервисе, который в октябре приостановил работу. "Кэшбери" винит в своих проблемах СМИ и ЦБ, который назвал платформу одной из самых масштабных финансовых пирамид.

Инвестиционный сервис "Кэшбери", работавший в России около двух лет, приостановил свою деятельность 11 октября на три недели. "Кэшбери" позиционирует себя как платформа, которая выдает кредиты физлицам и малому бизнесу за счет средств инвесторов (вкладчиков). Инвесторов сервис завлекает доходностью в 600% годовых.

Руководитель "Кэшбери" Артур Варданян в своем видеообращении 11 октября заявил, что состояние сервиса ухудшилось из-за заказной информационной атаки. Центробанк России (ЦБ), в свою очередь, заявлял, что платформа является "одной самых масштабных финансовых пирамид" последних лет.

После видеообращения Варданяна в соцсетях - преимущественно в YouTube - появилось несколько десятков видеороликов о "Кэшбери". Администраторы основного телеграм-чата "Кэшбери", в котором вкладчики обсуждали новости сервиса, создали новый чат под названием "Чат-бан Антитролль". Сейчас в нем более 1,5 тысяч участников.

В новый чат добавляют только проверенных вкладчиков и призывают их жаловаться на видео, в которых деятельность "Кэшбери" освещается в негативном свете.

Би-би-си ознакомилась с перепиской в чате. Авторов видео с негативными отзывами администраторы этого чата называют "тараканами", "паразитами" и "тварями".

В числе администраторов аккаунты с фотографиями людей, которые известны как активные промоутеры услуг "Кэшбери". В основном у них вымышленные ники - например, Alekz Rentier. Создателем чата стал человек, скрывающийся под ником Richy Investor.

На вопрос, зачем чат был создан и каких целей его создатели добиваются, пользователь Richy Investor ответил, что "люди сами защищают свои права, инвесторы, чтобы получать нормальные начисления по депозитам в платформе Кэшбери" (орфография и пунктуация сохранены):

"Я лично никого и ничего не баню и НЕ координирую вы явно ошибатесь. Задумайтесь, что зачастую блогеры просто стараются "хайпануть" на этом, срубить денег на трафике, а под шумок людских проблем втюрить аудитории лоховозку иную. Я лично - чисто за правильную подачу инфы, никого не баню, а в чатах хоть в каких только ЗА честный обмен информацией".

В инструкции, которую рассылают координаторы, рекомендуется жаловаться администрации сервисов, на которых размещены ролики, сразу на канал автора, а не только на видео. Администраторы телеграм-чата "Кэшберри" советуют вкладчикам не ставить дислайки и не вступать в дискуссии, чтобы не поднимать ролик в поисковой выдаче. Тем не менее некоторые авторы роликов с отзывами о "Кэшбери" заметили, что в комментариях к их видео появились резко негативные отзывы и выросло количество дислайков.

"Сами порой продвигают пирамидки"

В чате "Антитролль" рассылают список из более 40 каналов, на которые рекомендуется писать жалобы. На момент написания статьи один из этих каналов был заблокирован.

Вкладчикам удалось заблокировать еще один канал, автор которого опубликовал лишь одно видео - с заголовком об аресте Артура Варданяна (на самом деле в нем содержалась реклама конкурирующего финансового сервиса). Впоследствии YouTube разблокировал его.

"Если ролик не нарушает правил, его невозможно заблокировать", - считает блогер Александр Движнов, автор одного из самых популярных видео о платформе "Кэшбери". Его канал попал в блокировочный список чата "Антитролль".

Блогер Александр Семенов, канал которого также попал в этот список, говорит, что блокировка "крайне маловероятна". "Я никого в видео не оскорбляю и ничего такого не говорю, что нарушает политику YouTube", - сказал он Би-би-си. У видео Семенова около 2,4 тысяч дислайков и только 400 лайков.

Правообладатель иллюстрации YouTube Image caption Разгневанные сторонники "Кэшбери" заблокировали один канал на YouTube

Автор канала Denis LeadER TV Денис Ерохин отмечает, что даже при отсутствии нарушений и большом количестве жалоб возможна автоматическая блокировка, но ее легко снять.

"Некоторые просто не знают, что не так просто забанить канал или заблокировать видео. Тут мы видим, что инициирована искусственная атака", - сказал Ерохин, также попавший в список.

"Некоторые из списка для блокировки сами порой продвигают разные и откровенные пирамидки и порой разоблачают те, которые им не нравятся", - добавил блогер.

Автор канала Web invest Артур Брянский говорит, что его видео о "Кэшбери" набрало много дислайков, хотя в нем нет негатива. "Я говорил лишь, что людям стоит обратить внимание на официальную информацию от проекта, что выплаты приостановлены и на практике с 2011 года все подобные проекты, которые обещали вернуться с выплатами, не возвращались", - рассказал Брянский Би-би-си.

Автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова сообщила, что рейтинг ее канала в YouTube недавно понизили. Точной причины она не знает, но предполагает, что это могло произойти из-за большого количества жалоб на видео о "Кэшбери".

"Появилось несколько десятков комментаторов, которые писали о том, как я бездарна и какие плохие ролики", - пояснила Баязитова.

В российском представительстве Google, которому принадлежит видеосервис YouTube, заявили, что не комментируют "отдельные случаи".

В чат "Антитролль" присылают в том числе ссылки на профили критиков "Кэшбери" в соцсетях - например, во "ВКонтакте". Участникам чата удалось заблокировать пост о "Кэшбери" на сайте "Пикабу", но потом доступ к нему снова открыли. Также в "Телеграме" был заблокирован чат "Кэшбери Скам", в котором общались критики деятельности платформы.

Би-би-си обратилось за комментарием в Telegram, ожидает ответа.

Кроме того, в чатах активизировались люди, предлагающие помощь по выведению средств и рекламирующие услуги других финансовых сервисов. Также вкладчикам предлагают свои услуги юристы. В "Телеграме" создан отдельный канал, на котором вкладчикам предлагают продать внутреннюю валюту - "внутрянку", которая появляется у каждого инвестора в личном кабинете после внесения реальных денег на счет.

Пострадал и сам сервис. 15 октября YouTube заблокировал канал "Кэшбери", также удалена страница сервиса в "Одноклассниках".

Нельзя пожаловаться

Отдельные вкладчики "Кэшбери" хотят бороться и со средствами массовой информации, которые упоминают "Кэшбери" в негативном свете, но пока не придумали как. В частности, один из участников чата "Антитролль" прислал в чат ссылку на публикацию Русской службы Би-би-си о "Кэшбери", но инвесторам не удалось найти кнопку "пожаловаться".

Многие вкладчики "Кэшбери" уверены, что платформа приостановила деятельность из-за информационной атаки СМИ, связанной с тем, что традиционная банковская система не хочет пускать на рынок конкурентов.

Инвестор Дмитрий Стародымов из Краснодара, агитировавший за "Кэшбери" на своем канале в YouTube, в переписке с корреспондентом Би-би-си предположил, что Би-би-си получила "заказ по сбору инфы" от Центробанка.

"Видимо, ЦБ не понравился конкурент "Кэшбери", который стал уводить клиентов от банков РФ. Видимо, ЦБ не хочет, чтобы жители РФ жили лучше", - написал он.

Сторонники "Кэшбери" активно распространяют видео, в котором глава краснодарского офиса Марина Мещерякова утверждает, что ее ввели в заблуждение журналисты телеканала "Россия". Ранее в новостях "России" вышел видеролик, в котором Мещерякова показывает в личном кабинете сумму инвестиций (почти 3 млн рублей) и сразу после этого говорит: "Не дают нормально работать, не дают выводить средства".

В результате сложилось ощущение, будто она говорит, что руководство "Кэшбери" не дает вкладчикам выводить средства, пожаловалась Мещерякова в видеоролике на своей странице во "ВКонтакте". Хотя она хотела сказать, что банки блокируют счета и не дают "Кэшбери" нормально работать - а журналисты, по ее словам, обрезали начало фразы.

Из-за ролика телеканала "Россия" ее сын-студент, который агитировал половину своей группы инвестировать в "Кэшбери", не спал полночи, сообщила Мещерякова. Себя она называет патриотом "Кэшбери" и считает этот сервис "инновационной бизнес-моделью". "Они [руководители сервиса] вводят новую цифровую электронную экономику в Россию", - рассказала Мещерякова.

Финансовый омбудсмен Павел Медведев считает излишним внимание журналистов к "Кэшбери". В эфире телеканала "Спас" он заявил, что ему даже жалко "Кэшбери", потому что жалоб граждан, пострадавших от других сервисов, в сотни раз больше. "Не знаю, почему журналисты так напали на эту бедную жульническую компанию", - заявил омбудсмен.

Дело "Кэшберри"

ЦБ публично объявил о проблемах с "Кэшберри" в конце сентября.

"Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране", - говорил 26 сентября директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Структуры этой группы обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях, но при этом не ведут реальной экономической деятельности, перечислил он.

По словам Ляха, клиенты "Кэшбери" потенциально могут потерять 1 млрд рублей, но "возможно, и гораздо больше".

Регулятор передал материалы о "Кэшбери" в МВД и Генпрокуратуру России. В Ростовской области прокуратура подала иск о блокировке сайтов "Кэшбери".

МВД проверяет группу "Кэшбери" на признаки финансовой пирамиды, сообщал ТАСС со ссылкой на неназванные источники.