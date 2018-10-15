Неизвестный захватил заложников на вокзале в Кельне

  • 15 октября 2018
Полиция Кельна Правообладатель иллюстрации AFP

Вооруженный мужчина удерживает заложников на железнодорожном вокзале Кельна, сообщает городская полиция. Местные СМИ сообщают, что на месте инцидента были слышны выстрелы.

По информации правоохранительных органов, заложников захватили в аптеке, расположенной на территории вокзала, либо в "Макдональдсе". Количество заложников и нападавших пока неизвестно.

Представитель местной полиции сообщил, что среди заложников, скорее всего, есть женщина.

Некоторые пользователи соцсетей также сообщают о запахе гари в районе вокзала и о том, что, помимо полиции, туда прибыли и пожарные машины.

Немецкое издание Focus сообщает, что в районе вокзала были слышны выстрелы, однако полиция не подтверждает эту информацию.

Находившихся на вокзале людей эвакуировали, а само здание воказала оцеплено полицией. Власти также призвали местных жителей временно воздержаться от посещения вокзала и предупредили о возможных задержках поездов.

В "Твиттере" телекомпании земли Северный Рейн-Вестфалия подтверждают информацию о большом количестве полицейских в районе вокзала.

Представители местного оператора железнодорожных перевозок DB Regio NRW публикуют в "Твиттере" сообщения об изменениях в режиме работы вокзала.

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