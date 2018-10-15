РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом

Правообладатель иллюстрации Oksana Manchuk/TASS Image caption Руководство РПЦ не приняло решений Константинополя

Синод Русской православной церкви принял решение полностью разорвать отношения с Вселенским патриархатом Константинополя, сообщил на брифинге после окончания синода в Минске глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Этот шаг РПЦ стал ответом на решение синода Константинопольского патриархата начать процесс предоставления автокефалии (независимости) православной церкви, которую в скором будущем планируется создать на Украине.

11 октября Константинопольский патриархат снял анафему (отлучение от церкви) с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и отменил документ XVII века, по которому, как считает РПЦ, в ее юрисдицию были переданы территории нынешней Украины.

Пресс-секретарь патриарха Московского Кирилла Александр Волков заявил, что, приняв такие решения, Константинополь "перешел красную черту", сегодняшний синод должен был дать "адекватный и жесткий ответ" на шаги Константинополя.

"Все эти решения с точки зрения РПЦ являются незаконными. РПЦ не принимает эти решения и не будет им следовать. Раскол остается расколом", - заявил в понедельник Иларион.

"Эти беззаконные решения синод Константинопольской церкви принял в одностороннем порядке, проигнорировав призывы Украинской православной церкви и всей полноты Русской православной церкви, а также братских поместных православных церквей, их предстоятелей и архиереев", - говорится в тексте заявления синода.

"Вступление в общение с уклонившимися в раскол, а тем паче отлученными от церкви, равносильно уклонению в раскол и сурово осуждается канонами святой церкви", - сказано в заявлении.

По мнению РПЦ, Константинопольский патриархат не имел канонических прав для отмены принятых ранее судебных решений - в частности, по отлучению Филарета. "Просим архипастырей, духовенство, монашествующих и мирян всей Русской православной церкви усилить молитвы о единоверных братьях и сестрах в Украине", - говорится в заявлении.

Разрыв отношений с Константинополем означает, что миряне Русской православной церкви не смогут причащаться в храмах Константинополя, а священники и иерархи не смогут совершать совместных богослужений.

Image caption Заседание Синода длилось больше семи часов

Заседание синода продлилось больше семи часов. Оно проходило за закрытыми дверями, и пресса все это время ожидала брифинга на улице. Глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий был на заседании. Прошлый синод он пропустил из-за болезни.

Начиная с четырех часов вечера из здания епархии несколько раз выходил человек и объявлял, что брифинг откладывается. "В девятый раз говорю: готовность номер один", - говорил журналистам представитель епархии, но брифинг не начинался.

До синода патриарх Кирилл встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Белорусский лидер оказал теплый прием патриарху: по Белоруссии глава РПЦ перемещался на "Мерседесе" с госномером 0002.

Белорусский президент выразил обеспокоенность "происходящим в православии", но однозначной оценки ни действиям Константинополя, ни действиям Украины, ни позиции РПЦ не высказал.

"К сожалению, наша церковь очень часто в истории становилась заложницей межгосударственных отношений. Порой наших неправильных поступков, - цитирует слова Лукашенко белорусский портал tut.by. - Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, что раскол - это всегда плохо. И это плохие последствия. Последствия опаснее всего. Поэтому мы очень болезненно относимся к тому, что происходит сегодня в православии".

Правообладатель иллюстрации Oksana Manchuk/TASS

Конфликт из-за Украины

На Украине действуют сразу три религиозные организации, причисляющие себя к православию. Только одна из них считается канонической, то есть признанной православными церквями других стран - это Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая находится в составе РПЦ. Две другие - Киевский патриархат (КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) - не признаны, в Москве их называют раскольниками.

В апреле этого года две непризнанные украинские церкви - автокефальная церковь и церковь Киевского патриархата - обратились к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о независимости.

Эту просьбу поддержали своими обращениями президент и парламент Украины.

По словам Петра Порошенко, вопрос автокефалии для украинского православия "выходит за рамки церковной жизни и является предметом украинской национальной безопасности".

Ожидается, что в новую церковную структуру войдут члены двух непризнанных церквей, а также желающие присоединиться к ним иерархи Московского патриархата - структурной части РПЦ.

РПЦ резко выступает против предоставления украинскому православию автокефалии. Она считает Украину частью своей канонической территории, а также не согласна с утверждением Константинополя, что именно он имеет полномочия дарования автокефалии православным церквям своим единоличным решением. Вселенский патриархат Константинополя же исторически претендует на первенство в православном мире и признает за собой право даровать другим церквям автокефалию.

Ранее Константинополь отправил на Украину двух своих экзархов, которые должны были готовить решение о даровании автокефалии. После этого РПЦ объявила о частичном разрыве отношений с Константинополем.

По словам представителей РПЦ, решение Константинополя о создании на Украине новой церкви может привести к полному прекращению отношений с Константинополем и объявлению патриарха Варфоломея еретиком.