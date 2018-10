Уволенного за критику Сечина аналитика Сбербанка сменил выходец из "Роснефти"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В прошлом году Сбербанк извинился перед Роснефтью за нарушение "стандартов качества аналитики"

Бывший сотрудник "Роснефти" Андрей Громадин станет старшим аналитиком по нефтегазовому сектору инвестиционного подразделения Сбербанка Sberbank CIB, сообщает пресс-служба компании.

Эта должность оставалась вакантной с тех пор, как в мае был со скандалом уволен аналитик Александр Фэк, в своих отчетах критиковавший "Газпром" и "Роснефть".

Как отмечается в пресс-релизе Сбербанка, Громадин работал в "Роснефти" с 2015 года, а до этого был старшим аналитиком и вице-президентом JPMorgan.

В 2017 году Громадин был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с формулировкой "за большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиций России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное выполнение задач по улучшению инвестиционного климата в России".

"Нужно поговорить об Игоре"

Осенью 2017 года Александр Фэк выступил соавтором отчета о "Роснефти", в котором резко критиковалась как сама компания, так и лично ее руководитель Игорь Сечин.

Анализу развития компании была посвящена глава под названием "Rosneft: We Need to Talk About Igor" ("Роснефть": нам нужно поговорим об Игоре"). В ней действия Сечина названы одной из главных причин неэффективности нефтяной компании, а ее долг оценен в 73 млрд долларов, что почти вдвое превышало официальные данные, приводимые "Роснефтью".

Документ вызвал скандал в финансовых кругах, и вскоре Sberbank CIB извинился перед "Роснефтью" за нарушение "стандартов качества аналитики". В итоге документ был основательно переписан, и критика в адрес Сечина из него исчезла.

В мае текущего года Фэк со своими сотрудниками опубликовал еще один скандальный отчет: на этот раз критике подвеглась бизнес-стратегия "Газпрома".

В документе, в частности, отмечалось, что строительство газопроводов "Сила Сибири", "Северный поток-2" и "Турецкий поток" по контракту с "Газпромом" ведут "Стройтрансгаз", контролируемый Геннадием Тимченко, и "Стройгазмонтаж", основанный Аркадием Ротенбергом, причем из разных вариантов маршрута прокладки трубы был выбран более затратный.

Оба эти бизнесмена входят в ближний круг президента России Владимира Путина и находятся под санкциями США и Евросоюза.

Глава Сбербанка Герман Греф и руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев заявили, что отчет был сделан непрофессионально, а также сообщили об увольнении Фэка и руководителя Sberbank Investment Research Александра Кудрина.

"Фактически его (доклада) автор делал выводы из непроверенных, неподтвержденных данных, тем самым дезинформируя рынок. Что это - безответственность или сознательная провокация, я не могу сказать", - заверял Греф.

Отчеты аналитиков Sberbank CIB пишутся на английском языке и предназначены для клиентов инвестиционного подразделения Сбербанка, среди которых иностранные портфельные инвесторы, работающие с российскими ценными бумагами и акциями российских компаний.