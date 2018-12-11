СМИ: собственники Альфа-банка обсуждали его продажу ВТБ и UniCredit

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Слухи о возможной продаже Альфа-банка циркулировали на рынке в последние месяцы, в банках все отрицали. Во вторник газета Financial Times предположила, что владельцы крупнейшего частного банка в России предлагали конкурентам купить его, в том числе государственному ВТБ и итальянскому UniCredit.

Издание ссылается на семь источников, знакомых с ходом переговоров. По их данным, совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман мог попросить за Альфа-банк 7-8 млрд долларов, "что соответствует его балансовой стоимости в 7,1 миллиарда долларов".

Это были неофициальные обсуждения, и ни одно из них так и не продвинулось. По информации Financial Times, переговоры с итальянским банком могли начаться и закончиться больше года назад, а с ВТБ - несколько месяцев назад.

Представитель Альфа-банка отрицает факт переговоров, пишет газета. "Абсолютно ничего не произошло. Продать банк сейчас нереально с многих точек зрения. Одна из них заключается в том, что мы получаем 13-14% прибыли на капитал и не хотим продавать [банк]", - сказал он.

"Мы категорически опровергаем слухи о продаже банка. Никаких переговоров не было и не ведется", - сообщили Би-би-си в Альфа-банке.

Русская служба Би-би-си направила также запросы в ВТБ и Unicredit.

Уже опровергали

В конце ноября председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил журналистам, что у госбанка нет ни аппетита, ни запаса капитала для покупки Альфа-банка. "Я вам абсолютно честно скажу: мы не покупаем Альфа-банк, - говорил он, - в ближайшие три года, по крайней мере".

В августе этого года в Альфа-банк из ВТБ перешел Владимир Верхошинский, напоминает Financial Times. Он занял пост главного управляющего директора Альфа-банка, в октябре стал первым заместителем председателя правления банка.

"У нас Верхошинский ушел, и сразу начались слухи [о продаже банка] на ровном месте", - говорил Костин.

В июне этого года член наблюдательного совета "Альфа-групп" Герман Хан в интервью РБК на вопрос о том, есть ли планы продажи Альфа-банка, ответил, что на данный момент планов продажи нет. "Но мы всегда говорим о том, что готовы продать все в любой момент, вопрос цены", - говорил Хан.

В ноябре Верхошинский в интервью агентству Прайм заявил: "Это какой-то глупый слух или, возможно, чья-то осознанная провокация. Никаких идей о продаже Альфа-банка ВТБ или кому бы то ни было не существует. Мы формируем команду и структуру, пишем новую стратегию".

Попали в "кремлевский список"

Фридман является налоговым резидентом Великобритании, а его партнер Петр Авен владеет особняком в Суррее. Их дети учились в британских школах и Йельском университете. Однако санкции помешали компании LetterOne, совладельцем которой является Фридман, приобрести прибыльные сланцевые активы в Техасе, напоминает Financial Times.

Фридман, Авен и другие акционеры Альфа-банка стали фигурантами "кремлевского доклада". Это список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, подготовленным министерством финансов США. Этот документ напрямую не вводил санкции.

В мае Фридман и Авен выступили на закрытом ужине в Атлантическом совете - это известный американский аналитический центр, сотрудником которого, например, является Андерс Ослунд, который консультировал составителей "кремлевского доклада". Согласно американским СМИ, во встрече участвовали представители минфина США и крупных компаний.

Позже пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Авен и Фридман в Вашингтоне представляли интересы своего бизнеса, а не России в целом.

Слишком много госбанков

В начале октября Авен, занимающий пост председателя совета директоров Альфа-банка (он один из его основателей), читал лекцию в МГИМО и рассказывал, что одной из главных проблем российского банковского сектора стала высокая доля государства.

"Это очень большая проблема, я надеюсь, что их доля [госбанков - Би-би-си] хотя бы не будет расти", - говорил он. При этом Авен отказался общаться с журналистами на этом мероприятии.

За последние годы присутствие государства в банковском секторе резко выросло. Это связано с "чисткой" Центрального банка: с 2013 года лицензии потеряли несколько сотен банков.

В 2017 году в России были санированы сразу три крупнейших частных банка - "Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. "Открытие», которое еще летом 2017 года был крупнейшим частным банком, и Бинбанк перешли под контроль ЦБ. Промсвязьбанк в результате санации стал опорным банком для гособорозона заказа и кредитования оборонно-промышленного комплекса.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сразу после санации "Открытия" обещала как можно скорее продать банк частным инвесторам. Затем подобные обещания делали и другие представители Центрального банка. Банк "Открытии", согласно стратегии банка, выйдет на рынок лишь в 2021 году: тогда планируется продать 20% акций.

Несмотря на заявления представителей регулятора о необходимости ограничить долю госсектора, ВТБ активно скупает частные банки. В начале октября стало известно, что ВТБ договорился о приобретении 81% акций Саровбизнесбанка, работающего в Нижегородской области, а до этого банк купил "Возрождение", работающий в Московской области. Оба банка будут в 2020 году интегрированы в структуру ВТБ, сообщает РБК.