Умер один из основателей Microsoft Пол Аллен

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Американский миллиардер Пол Аллен, вместе с Биллом Гейтсом основавший Microsoft в 1970-е годы, умер в возрасте 65 лет. В заявлении семьи предпринимателя и филантропа говорится, что он умер вследствие осложнений онкологического заболевания.

В октябре Пол Аллен сказал, что у него была вновь диагностирована лимфома. Ранее он долгие годы боролся с раком.

Именно Аллен убедил своего школьного друга Гейтса оставить учебу в Гарварде, сосредоточившись вместо этого на создании компании, которая в будущем станет гигантом IT-индустрии.

В 1983 году Аллен после ссоры с Гейтсом ушел из Microsoft, сохранив часть акций компании и до 2000 годов оставаясь в совете директоров.

"Мой брат был невероятным человеком. Многие знали его как разработчика и филантропа, а для нас он был любящим братом, дядей и прекрасным другом", - написала сестра Аллена Джоди.