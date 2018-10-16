Правообладатель иллюстрации TATYANA ZENKOVICH\TASS Image caption Отец Шрамко обвинил патриарха в "демонстративном презрении" к народу

Отец Александр (Шрамко), служивший клириком Свято-Михайловского православного прихода в Минске, на год выведен за штат Минской епархии без права служения, ношения иерейского креста и преподавания богословия за критику в "Фейсбуке" патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его окружения.

В минувшую субботу, в преддверии проведения в Минске синода Русской православной церкви, Кирилл провел службу в Свято-Духовом кафедральном соборе.

К началу службы с участием главы РПЦ у собора собралось несколько сотен верующих, но в храм пустили только тех, кто имел специальные пригласительные билеты.

Священник Александр Шрамко участвовал в службе и, как позднее пояснил журналистам, "по блогерской привычке" сделал фото подъехавшего к храму на мерседесе со спецномером "0002 MI" патриарха Кирилла.

Сфотографировал священник и охранников патриарха.

В "Фейсбуке" отец Александр написал:

Правообладатель иллюстрации Viktor Drachev\tass Image caption Часть верующих действительно осталась смотреть службу на улице

Фото стоявших во время службы спиной к алтарю охранников, священников с гарнитурами от раций в ушах размещали в соцсетях и многочисленные прихожане.

Комментарии к этим снимкам были нелестными для главы РПЦ и его окружения.

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Отстранение от службы

На следующий день отцу Александру, облачившемуся для участия в освящении Всехсвятского храма (освящение проводил патриарх Кирилл), митрополит Минский и Слуцкий Павел, глава белорусского экзархата, приказал снять церковные одежды и устно отстранил от служения.

Опальный священник написал в "Фейсбуке", что пытался объясниться:

"Самое главное: фото, особенно охранников. У нас в основном об этом и был спор: мне доказывали, что это нормально, что у патриарха столько охранников, что везде так, и иначе нельзя - мол, я не знаю, как рискует патриарх. Когда я сказал, что наш митрополит тоже предстоятель, но нет никакой охраны, и пока ничего не случилось, то мне в ответ сказали нечто неуважительное в адрес митрополита: мол, значит, не заслужил, ничего собой не представляет. Сказал это один из известных всем представителей окружения патриарха".

Александр Шрамко оповестил коллег в Свято-Михайловской церкви, что не может вести службы.

Официальный указ об отстранении Александру Шрамко вручили в Минской епархии во вторник. В тот же день он разместил в соцсети скан документа.

С должности священника, как написано в указе, отец Александр увольняется "за нарушение иерейской присяги, клятвопреступление и систематические публикации в СМИ сообщений, которые порочат Православную Церковь и сеют в сердцах людей вражду и ненависть".

Возможность служения Шрамко в иерейском сане обсудят через год на Епархиальном совете.

Александр Шрамко уже отстранялся от служения в мае 2007 года за участие без благословения митрополита в пресс-конференции организаторов кампании "За свободу совести".

Священника обвинили в том, что на пресс-конференции он делал публичные заявления, противоречащие официальной позиции Белорусской православной церкви. Шрамко настаивал, что принимал участие в мероприятии как частное лицо.

Реакция в соцсетях

Комментаторы в соцсетях в подавляющем большинстве поддерживают отца Александра и критикуют руководство РПЦ и патриарха Кирилла за высокомерие и пренебрежение нуждами простых прихожан.

"Христианином же быть не запретишь! Как в свете этих событий по-новому (с современным прочтением) раскрываются евангельские страницы!", - написала пользователь под именем Элек Курагина.

"Константин Яцкевич Вообще гонение в христианстве - лучший признак верности действий, который и именуется тесным и тернистым путём правды... Многие им прошли и идут сейчас. Это как оставление яслей, детского сада и начальной школы с переходом к самой взрослой и высшей школе жизни, именуемой аскетикой и личным предстоянием пред богом. Большинство выдающихся святых выходили в анахоретство - и св. Феофан и св. Игнатий (Брянчанинов), сгноенный церковным руководством и многие другие", - считает пользователь Константин Яцкевич.

"Мне кажется, Вас запретили уже навсегда. Потому говорите полностью правду, что думаете. Началась новая жизнь", - написал пользователь Иван Простопопов, обращаясь к лишенному сана служителю.

"Лишить сана священника, который напомнил, что надо любить ближнего своего? Этот шаг, несомненно, вызовет глубокое уважение со стороны верующих. А митрополит, который не придумал ничего лучшего, как пустить пожертвования верующих на установку бюста Сталина? Тоже только укрепит веру", - считает Любовь Лунёва.

Поэт и издатель Дмитрий Строцев в выходные организовал сбор подписей под петицией в защиту отца Александра.

В петиции, которую отправили в Минское епархиальное управление, подчеркивается, что отец Александр - талантливый миссионер и проповедник, популярный блогер, который инициировал в своем приходе белорусскоязычную литургию.

"Нахождение в Белорусской Православной Церкви Московского Патриархата таких священников, как о. Александр Шрамко, свидетельствует о многонациональности Церкви, о возможности служения в ней деятельным священникам с неравнодушными взглядами", - говорится в петиции, которая не возымела действия на решение Епархиального управления.