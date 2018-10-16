Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора попросили убирать за котом, пригрозив отправить его в приют
Соучредитель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил список правил проживания в посольстве Эквадора в Лондоне. Среди предписаний - убирать за собой ванную комнату и лучше ухаживать за котом.
Если Ассанж не прислушается к рекомендациям, кота могут отобрать и поместить в приют.
В частности, соучредителя WikiLeaks попросили следить за "благополучием, питанием и гигиеной" кота.
Эквадорское посольство также согласилось частично восстановить Ассанжу интернет, который у него забрали в марте этого года после "вмешательства в дела других стран".
Кот, которого Ассанжу подарили его дети, часто выглядывает из окна посольства, чтобы понаблюдать за журналистами, которые собираются снаружи.
У кота даже есть свой аккаунт в "Твиттере". Неясно, что именно в обращении Ассанжа с котом не устраивало Эквадор.
Что касается чистоты, Ассанж в этом году писал в "Твиттере": "Экономьте воду, не ходите в душ".
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Ассанж находится в посольстве Эквадора с 2012 года. Таким образом он пытается избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании.
По мнению Ассанжа, его преследование политически мотивировано, и может привести к выдаче его в США за публикацию в 2010 году секретных военных документов и дипломатической почты.
Швеция прекратила расследование по делу Ассанжа в мае прошлого года.