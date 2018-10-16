Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кот Ассанжа смотрит на прохожих из окна эквадовского посольства

Соучредитель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил список правил проживания в посольстве Эквадора в Лондоне. Среди предписаний - убирать за собой ванную комнату и лучше ухаживать за котом.

Если Ассанж не прислушается к рекомендациям, кота могут отобрать и поместить в приют.

В частности, соучредителя WikiLeaks попросили следить за "благополучием, питанием и гигиеной" кота.

Эквадорское посольство также согласилось частично восстановить Ассанжу интернет, который у него забрали в марте этого года после "вмешательства в дела других стран".

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Кот, которого Ассанжу подарили его дети, часто выглядывает из окна посольства, чтобы понаблюдать за журналистами, которые собираются снаружи.

У кота даже есть свой аккаунт в "Твиттере". Неясно, что именно в обращении Ассанжа с котом не устраивало Эквадор.

Что касается чистоты, Ассанж в этом году писал в "Твиттере": "Экономьте воду, не ходите в душ".

Ассанж находится в посольстве Эквадора с 2012 года. Таким образом он пытается избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании.

По мнению Ассанжа, его преследование политически мотивировано, и может привести к выдаче его в США за публикацию в 2010 году секретных военных документов и дипломатической почты.

Швеция прекратила расследование по делу Ассанжа в мае прошлого года.