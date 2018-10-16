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Оргкомитет прошедшего в 2018 году чемпионата мира по футболу оценил общий экономический эффект от проведения турнира для российской экономики более чем в 950 млрд рублей (14,5 млрд долларов).

"Суммарное влияние ЧМ-2018 на ВВП за 2013-2018 годах оценивается в 952 млрд рублей, что составляет около 1% годового ВВП России", - говорится в отчете оргкомитета "Россия-2018", который цитирует Интерфакс.

При подготовке отчета оценивались расходы болельщиков во время чемпионата, инвестиции в инфраструктуру, а также другие расходы на подготовку к чемпионату. "Это влияние сопоставимо с другими чемпионатами мира по футболу", - говорится в докладе.

По подсчетам оргкомитета, приток средств привел в 2013-2018 годах к росту трудовых доходов населения на 459 млрд рублей, а также к росту налоговых доходов бюджета на 164 млрд рублей.

"За данный период также значительно выросла выручка малого и среднего предпринимательства - на 797 млрд рублей - в первую очередь за счет высокого вклада строительной и туристической отраслей", - сказано в отчете.

По данным организаторов, для большинства регионов вклад чемпионата составил 2-6% валового регионального продукта (ВРП) в год, а для Калининградской области и республики Мордовия - 20 и 17% годового ВРП соответственно.

В апреле оргкомитет ЧМ-2018 вместе с компанией McKinsey подсчитали, что подготовка к чемпионату в 2013-2018 годах должна принести российской экономике несколько меньше, чем подсчитали в оргкомитете "Россия-2018": 867 млрд рублей - примерно 1% годового ВВП страны. А в ближайшие пять лет - еще дополнительно 150-210 млрд рублей в год.

В мае из отчета рейтингового агентства Moody's следовало, что ЧМ-2018 положительно повлияет на российскую экономику и бизнес, но эффект от него будет краткосрочным и небольшим. В Moody's посчитали, что регионы, где пройдут матчи, в среднем получат дополнительно 1-2% ВРП.

В рамках федеральной программы по подготовке к ЧМ-2018 Россия потратила 679 млрд рублей (10,3 млрд долларов). Более 80% расходов пришлось на строительство стадионов, тренировочных полей и транспортной инфраструктуры.

Часть расходов на подготовку к турниру взяли на себя регионы. Как писал РБК, совокупный объем региональных программ составил 297,4 млрд рублей, однако в эту сумму включены расходы в рамках федеральной правительственной программы в размере 92 млрд рублей.

Таким образом, с учетом расходов, прописанных в правительственной программе, совокупные затраты на подготовку России к чемпионату мира по футболу могли составить 884 млрд рублей (13,47 млрд долларов).