Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Истребители Су-27 принимают участие в авиационных учениях "Чистое небо"

В Винницкой области Украины потерпел крушение самолет Су-27 Вооруженных сил Украины. Пресс-служба военной прокуратуры Украины сообщила, что в результате аварии погибли два пилота, один из которых - военнослужащий из США. Позднее сообщение о гибели американца было отредактировано.

Первое сообщение об аварии появилось в "Фейсбуке" генштаба вооруженных сил Украины: "Сегодня, около 17 часов в районе села Уланив (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27".

Изначально в сообщении говорилось, что на месте аварии были обнаружены тела двух пилотов: один из них - военнослужащий вооруженных сил Украины, а второй - военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США. Затем на странице появился обновленный пост, в котором гражданство и принадлежность погибших пилотов уже не уточнялись.

Официальный представитель ведомства Богдан Сеник заявил, что ведомство пока не располагает информацией о погибшем пилоте из США. Позднее военная прокуратура подтвердила, что один из пилотов был американцем, но затем тоже удалила эти сведения.

Пресс-служба ведомства сообщила, что по факту крушения возбуждено дело по статье "нарушение правил полетов".

Инцидент произошел во время авиационных учений "Чистое небо-2018" с участием военных из стран НАТО, которые начались на Украине 8 октября и завершатся 19 октября.

Помимо украинской авиации в маневрах принимают участие военные из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.

Ранее во вторник "Военное телевидение Украины" сообщило, что во время учений прошел условный бой между Су-27 и американским истребителем F-15, по итогам которого украинский самолет показал себя лучше.

Накануне президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в "Фейсбуке", что учения "необходимы для демонстрации того, что цена для России, которая будет использовать ВВС для нападения на Украину, будет очень высокой".

Порошенко также отметил, что украинские военные могут многому научить военных НАТО, потому что "сражаются в условиях российской гибридной войны".