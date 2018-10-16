В Чехии россиян обвинили в хакерской атаке на МИД

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В Чехии задержали нескольких россиян. Их обвиняют во взломе компьютерной системы МИД Чехии и во вмешательстве в работу системы выдачи видов на жительство.

Как сообщает прокуратура Праги, 18 сентября были задержаны восемь человек, среди них граждане России и Вьетнама. Сколько среди задержанных россиян - не уточняется.

В тот же день им были предъявлены обвинения в несанкционированном доступе к компьютерным сетям и в участии в организованной преступной группе. Четверым из них также предъявили обвинения в отмывании денег.

В сообщении пражской прокуратуры говорится, что обвиняемые могли заработать на хакерских атаках сотни миллионов чешских крон.

В феврале немецкие СМИ сообщали об атаке российских хакеров на сервера министерства иностранных дел и минобороны ФРГ, а результате которой могли быть похищены документы.

В начале октября министерство обороны Нидерландов объявило о предотвращении кибератаки России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Как выяснилось, в апреле из Нидерландов были высланы четыре россиянина с дипломатическими паспортами, которые, как считают власти Нидерландов, являются сотрудниками ГРУ.

Российские власти последовательно отвергают любую связь с хакерскими атаками.