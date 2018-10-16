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Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил во вторник о своей отставке, чтобы добиться проведения внеочередных парламентских выборов в стране.

Заявление Пашинян сделал в прямом телеэфире.

"Как и говорил, сегодня я подаю в отставку с поста премьер-министра Армении. Целью этой отставки, однако, не является уход с поста премьера, то есть уклонение от взятой на себя ответственности, а наоборот - доведение до логического конца мирной, "бархатной", народной революции и возвращение всей власти народу", - цитирует Пашиняна агентство Новости-Армения.

После его отставки у Национального собрания - парламента Армении - две попытки выбрать нового премьера. На это у депутатов отведен двухнедельный срок. Если за это время новый премьер-министр не будет выбран, парламент распускается, после чего проводятся внеочередные выборы.

Парламентские фракции, в том числе и фракция правящей партии, уже заявили, что не намерены выдвигать своего кандидата в премьеры.

Именно на такое развитие событий и проведение выборов уже в декабре рассчитывает Пашинян, который не раз отмечал, что внеочередные выборы должны пройти в Армении как можно скорее.

Спорные сроки

Пашинян был избран премьером восьмого мая в результате массовых протестов в Армении, которые вынудили его предшественника Сержа Саргсяна уйти в отставку.

Но в законодательном органе у Республиканской партии - партии Сержа Саргсяна - по-прежнему почти половина депутатов и самая крупная фракция (51 депутат).

Во фракции "Елк" (Исход), которой руководил Пашинян до его избрания главой правительства, всего девять депутатов.

Проведение внеочередных парламентских выборов было одним из ключевых обещаний Пашиняна, но сроки проведения этих выборов вызвали разногласия в парламенте.

Республиканская партия выступала за проведение досрочных выборов в мае-июне следующего года. Изначально неодобрительно к проведению внеочередных выборов в декабре относились и депутаты парламентских фракций "Царукян" и "Дащнакцутюн".

Вместе с республиканцами 2 октября они поддержали законодательные изменения, которые затрудняют роспуск парламента. Пашинян тогда назвал принятие спорных поправок заговором против армянского народа, целью которого является контреволюция.

Ответом депутам, поддержавшим законопроект, стал многотысячный митинг, на котором он и аннонсировал свою отставку для того, чтобы добиться внеочередных выборов.

Позднее ряд депутатов, в том числе и представители бывшей правящей партии, поддержали инициативу о проведении внеочередных выборов в декабре, а руководитель парламентской фракции "Царукян" Гагик Царукян даже подписал с премьером меморандум о проведении досрочных выборов.

Несмотря на то, что в целом Республиканская партия не поддержала идею проведения выборов в декабре. В партии также заявили, что не намерены выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра.

Media playback is unsupported on your device Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об уходе в отставку

Новые выборы - старые правила?

По словам политологов, события в Армении обещают развиваться по сценарию, задуманному Пашиняном, а гарантией того, что попыток выдвигать нового премьера со стороны парламентских сил не будет, являются не столько заявления политических сил, сколько настроения в армянском обществе.

На данный момент рейтинг Пашиняна высокий, поэтому проведение внеочередных выборов в этом году в первую очередь устраивает именно его, говорит аналитик Степан Даниелян.

"Для Пашиняна это самое благоприятное время для того, чтобы победить в этих выборах с очень большим преимуществом", - говорит эксперт.

Что касается бывшей правящей партии, шансов на успех у нее, по мнению политологов, немного. Республиканцы, которые сейчас деморализованы, могут не попасть в парламент даже в качестве оппозиционной силы.

Некоторые политические партия уже выразили готовность бороться за места в парламенте, но в ситуации, когда доверие к политическим партиям в Армении низкое, и они не готовы к выборам, в том, что новоизбранный парламент будет дееспособным, Даниелян сомневается.

"В новом парламенте будет по сути однопартийная система и еще какие-то партии в парламенте, которые не имеют влияния и к которым нет доверия в обществе, потому что нет доверия ко всем партиям. В этом плане, я думаю, это тоже будет временным парламентом,- говорит он.- В дальнейшем, когда ситуация в Армении изменится, весной или через год, возможно появятся новые политические силы, которые будут вне парламента. Если это произойдет, политические процессы будут происходить на улице, а не в парламенте".

Проведение выборов весной предоставило бы больше времени политическим силам на подготовку к выборам, а избирателям - на оценку деятельности правительства, а значит более рациональный и менее эмоциональный выбор, считает он.

"В мае бы партия Пашиняна может тоже бы победила в выборах, но не с такими результатами, как сейчас ожидается",- говорит Даниелян.

По словам директора Армянского института международных вопросов и безопасности Степана Сафаряна, выборы необходимы для формирования легитимной власти и стабилизации страны, и это должно осуществиться как можно скорее.

Необходимости затягивать с проведением выборов он не видит и в организационном плане, отмечая, что если изменения в избирательный кодекс будут приняты, политическим силам будет проще попасть в парламент.

К примеру, согласно предложенным изменениям, которые уже одобрены правительством, минимальный проходной барьер снижается с 5 до 4% для партий и с 7 до 6 для партийных блоков.

"Можно считать недостатком [выборов в декабре] то, что все-таки выборы будут отражать нынешнюю картину и политическую атмосферу, которую нельзя назвать даже постреволюционной, потому что революция не завершена. Не думаю, что эта картина сохранится в долгосрочной перспективе и реально отражает общественный настрой в Армении на пять лет",- говорит Сафарян.

Но при условии легитимных и справедливых выборов оснований для требований роспуска парламента в будущем со стороны какой-то политической партии, по его словам, не будет.

"Поведение армянского общества довольно рационально, люди не выйдут на улицу просто из-за того, что какая-то политическая сила их призывает,- говорит Сафарян.- Если, конечно, курс внутренней или внешней политики не понравится народу, можно ожидать, что оппоненты властей будут это использовать и консолидировать народ [… ] Такие риски, конечно, невозможно исключить, в том числе и для Армении".