Издевательства в психбольнице Магнитогорска: завели дело, а пациент умер

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Следственный комитет России (СКР) завел дело о халатности после того, как в интернете появилось видео издевательств санитаров психоневрологической больницы №5 Магнитогорска над пожилым пациентом медучреждения. Главврач больницы Александр Беликов уволен.

Пришли следователи

"Проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится на сайте управления СКР по Челябинской области.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей. О том, стал ли кто-нибудь фигурантом дела, в СКР не уточняют.

Проверку также начала прокуратура Орджоникидзевского района города Магнитогорска. Ее сотрудники должны будут дать оценку действиям руководства медучреждения по подбору персонала, а также тому, как в больнице соблюдается медицинская этика. Предстоит установить, велось ли в больнице видеонаблюдение (судя по сообщению областного минздрава - нет).

Главврач уволен

Главного врача психбольницы Александра Беликова уволили. "Принято решение об отстранении главного врача больницы от занимаемой должности. Подписан приказ о его увольнении", - говорится в сообщении областного минздрава.

О готовности уволиться Беликов заявил накануне, комментируя видео с издевательствами над пациентом в его больнице.

"Мы сегодня утром посмотрели это видео, - цитировало его РИА Новости. - То, что там снято, произошло 29 июня. Это действительно наша больница… Это ужасно. После этого я готов сам уволиться… В ту ночную смену дежурили медбрат и два санитара, ранее к ним замечаний у нас не было".

Исполнять обязанности главврача будет заместитель Беликова. "До понедельника, 22 октября, он должен передать дела своему заместителю", - сообщили в пресс-службе минздрава.

Пациент умер

Резонансную видеозапись 16 октября опубликовал челябинский портал 74.ru. На нем видно, как сотрудники больницы бросают в пожилого пациента медучреждения тапки, а затем один из санитаров пинает его под хохот коллеги. Имя пациента неизвестно.

В среду, на следующий день после того, как видео разошлось по всей стране, в пресс-службе челябинского минздрава рассказали, что ставший жертвой издевательств пациент умер у себя дома вскоре после выписки из больницы.

"В июле пациент, видео с которым появилось в сети, был выписан из больницы, в сентябре он скончался дома от хронических заболеваний", - рассказала Интерфаксу пресс-секретарь ведомства Мария Хворостова.

По ее словам, о смерти мужчины стало известно в ходе служебной проверки, которую организовали медики после публикации видеозаписи.

Местные СМИ сообщают, что мужчине было 72 года. По данным минздрава, у него "имелся целый ряд заболеваний".

"Дедушка болел сахарным диабетом, на фоне болезни у него случались провалы в памяти, и он мог просто не помнить, что с ним было в психбольнице. О случаях издевательств он нам не рассказывал", - рассказала порталу "Магсити24" внучка умершего.

Где санитары?

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного минздрава уточняет, что непосредственное участие в инциденте принимали три сотрудника больницы - медбрат и два санитара. Их уволят, работать в системе здравоохранения они больше не будут, заявили в минздраве Челябинской области.

Видеозапись порталу 74.ru прислала жительница Тюмени Яна, которой, по ее словам, ранее ей отправил санитар больницы Андрей Быковский.

На видео, по ее словам, показан санитар Рушан Абдрахманов и еще один сотрудник больницы, имени которого она не знает.

Уволенный главврач Беликов накануне подтвердил, что Быковский и Абдрахманов - сотрудники больницы.

Как уточнял портал 74.ru, один из показанных на видео сотрудников сейчас находится на больничном, а другой - с 1 октября в отпуске за границей.

"Разыщем всех участников этой истории, и у меня есть желание написать заявление в прокуратуру, чтобы проверили этих ребят на издевательства и наказали по закону", - говорил главврач Беликов в понедельник.

Минздрав Челябинской области решает вопрос об установке систем видеонаблюдения в больницах психоневрологического профиля, подчеркнули чиновники.