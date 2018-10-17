Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По машине Элен Пастор был открыт огонь прямо на больничной автостоянке в Ницце

Зять богатейшей женщины Монако Элен Пастор, застреленной в мафиозном стиле в Ницце в четыре года назад, признался в том, что заказал ее убийство.

Гражданин Польши Войцех Яновский в течение нескольких лет упорно отрицал свою причастность к убийству 77-летней тещи. Он входит в число девяти обвиняемых по этому делу, которое рассматривается во французском суде.

Свое сенсационное признание он сделал за день до вынесения вердикта.

Совершенное среди бела дня дерзкое убийство миллиардерши, наследной владелицы многочисленных объектов дорогой недвижимости Элен Пастор и ее шофера в 2014 году потрясло княжество Монако, где она входила в высшие круги общества и дружила с членами королевской семьи.

Яновский первоначально признал свою причастность к убийству, но затем отозвал свои показания.

Его адвокат Эрик Дюпон-Моретти заявил суду французской провинции Экс-ан-Прованс во вторник, что его подзащитный признал свою вину в убийстве Элен Пастор.

"Эти слова, который вы хотели услышать от него, произношу я. Он пытался сам произнести их, но не сумел", - заявил адвокат, стоя рядом с рыдающим Яновским.

В момент убийства Войцех Яновский был почетным консулом Польши в Монако. По утверждению его адвоката, мотивом убийства была попытка встать на защиту его гражданской жены и дочери Элен Пастор Сильвии, у которой были довольно скверные отношения с матерью.

В суде Яновский также утверждал, что не заказывал двум киллерам убить шофера Пастор, однако другой обвиняемый по этому делу заявил обратное.

Ожидается, что приговор будет оглашен в среду. Сторона обвинения требует для Войцеха Яновского пожизненного заключения.

Кем была Элен Пастор

Элен пастор принадлежала второй по богатству и влиянию семье в Монако, уступающей только княжескому роду Гримальди. Она входила в число потомков итальянского каменщика Жан-Баптиста Пастора, который прибыл в Монако в 1889 году.

К началу 1930-х годов он и его сын Гилдо разбогатели на строительстве жилья и сборе ренты. В 1966 году князь Ренье дал Гилдо Пастору разрешение на строительство многоэтажных зданий на прибрежной линии. Построенные ими отели и жилые дома оставались в собственности семьи Пастор, которая сдавала их в аренду.

Элен Пастор была младшей из трех детей Гилдо, у нее были сын и дочь от двух браков. Состояние семьи было вложено в несколько компаний и оценивалось в сумму 12-20 млрд евро.

К моменту ее смерти во владении семейства находилось 15% всей жилой недвижимости Монако. Элен Пастор любила проводить время, разъезжая по Монако в черном лондонском кэбе.

Обстоятельства убийства

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Яновский плакал в момент заявления его адвоката во вторник

Вскоре после 7 часов вечера 6 мая 2014 года Элен Пастор села в машину, за рулем которой был её шофер Мохамед Даруич. Они готовились покинуть больницу в Ницце, где Элен навещала своего сына Гилдо Палланка-Пастора, который накануне перенес инсульт.

В момент выезда со стоянки больницы они попали в засаду. Убийца открыл по ним огонь из обреза.

Мохамед Даруич умер от полученных ран четыре дня спустя, но Элен оставалась в живых до 21 мая, несмотря на тяжелые ранения. За несколько дней до смерти она дала показания следователям, описав внешность убийц и обещав предоставить новые данные.

"Боюсь, что нам придется встретиться снова, потому что у меня есть что еще сказать", - сказала она.

Полиция отследила биллинг около 3,5 млн телефонных соединений и в последующие недели задержала нескольких человек. Следствие пришло к выводу, что покушение было организовано Яновским, который привлек к нему своего личного тренера Паскаля Дориака, а тот в свою очередь обратился к своему шурину Абделькадеру Белхатиру с просьбой подыскать киллеров.

Паскаль Дориак утверждал в суде, что Яновский распорядился об убийстве шофера Элен Пастор, а также о том, чтобы убийцы забрали с места преступления ее сумочку, чтобы выдать убийство за ограбление.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Двое мужчин с уголовным прошлым из Марселя были арестованы в июне 2014 года

Двое подозреваемых из Марселя были арестованы и предстали перед судом. Полиция получила данные с камер наружного наблюдения, а также путем анализа телефонных соединений и следов ДНК, обнаруженных на флаконе шампуня, оставленного в номере гостиницы.

Один из обвиняемых, 28-летний Самин Аид Ахмед отрицает, что стрелял в Элен Пастор, а второй - Аль-Хайр Хамади утверждает, что не был его сообщником.

Контракт на убийство Пастор и её шофера обошелся, поданным полиции, в 140 тысяч евро.

Мотив преступления

Следственные органы утверждают, что Войцех Яновский был близок к банкротству, а когда его гражданская жена Сильвия Пастор заболела в 2012 году раком, он понял, что ему угрожает финансовый крах.

Элен Пастор назначила сыну и дочери ежемесячное содержание в размере 500 тысяч евро, но в случае смерти её дочери выплаты прекратились бы.

Личный тренер Яновского заявил суду: "Яновский обманул меня… Он говорил, что его теща была чудовищем".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сильвия Пастор в зале суда

Сильвия Пастор была допрошена полицией, но в дальнейшем к делу не привлекалась. Она состояла в отношениях с Яновским на протяжении 28 лет, и у них есть дочь. Ей удалось излечиться от рака и она присутствовала на начале процесса над своим бывшим партнером.

Прокуратура сообщила, что за несколько месяцев до преступления на банковских счетах Яновского было отмечено крупное движение средств.

Первоначально следствие связывало это двойное убийство с организованной преступностью, но впоследствии подозрение пало на зятя Элен Пастор.

До признания во вторник Яновский отрицал свою виновность, требуя на допросах предъявить изобличающие его улики.

Он утверждал, что первоначальное признание, сделанное им в 2014 году, стало результатом его плохого владения французским языком.

В начале этого года, находясь в заключении, он дал интервью репортеру местной газеты, в котором заявил, что следствие сделало всё, чтобы создать впечатление о его виновности в убийстве.