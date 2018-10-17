В Париже избили активиста, помогавшего чеченским геям с убежищем

Правообладатель иллюстрации Urgence Homophobie/Guillame Mélanie Image caption В результате избиения у Мелани сломан нос, ночь он провел в больнице

Главу французской гей-ассоциации Urgence Homophobie Гийома Мелани избили в Париже. Он считает, что нападение произошло на почве гомофобии.

Мелани говорит, что выходил из ресторана в центре города, когда на него напали. В результате избиения у Мелани сломан нос.

Это не первый случай нападения на представителей ЛГБТ в Париже.

На прошлой неделе на двух сидящих на скамейке девушек напали, перед этим оскорбив из-за их ориентации. Также в октябре двух целующихся в городе мужчин избили - им пришлось обратиться в больницу из-за травм.

В конце сентября на комика Арно Ганью напали шесть человек за то, что он выходил из театра в обнимку с мужчиной.

Мэр Парижа Анн Идальго поддержала избитого Мелани у себя в "Твиттере", написав, что серия актов гомофобии вызывает гнев общества.

По ее словам, власть не будет мириться с такими инцидентами: "Мы сделаем все, чтобы права и свободы людей уважались в Париже".

Что произошло?

На Мелани напали возле станции метро Этьен Марсель во втором округе Парижа. Мелани сказал телеканалу BFMTV, что считал этот район толерантным по отношению к геям.

Его организация Urgence Homophobie помогает геям, которых преследуют в Чечне. Перед нападением Мелани с друзьями праздновали, что смогли добиться разрешения на проживание во Франции для одного из беженцев, рассказал он французским СМИ.

На выходе из ресторана, мужчина - "который видел, что мы геи" - толкнул одного из беженцев, рассказал Мелани. Кто-то из группы попросил его быть аккуратнее.

Потом мужчина, по словам пострадавшего активиста, бросил несколько гомофобных оскорблений в адрес молодых людей, а затем применил силу.

Мелани выложил фото своего окровавленного лица и сломанного носа в "Твиттере" с подписью: "Сегодня моя очередь".

Многие - из ЛГБТ-сообщества и не только - высказались в поддержку Мелани.

Бывший заммэра Парижа Бруно Джульярд написал в "Твиттере", что столько нападений на геев подряд - знак "процветания гомофобии в 2018 году", и призвал полицию, суды и образовательную систему отреагировать.

Ян Броссат, руководитель парижской Коммунистической партии, передал "всю мою поддержку и солидарность" Мелани и назвал вспышку гомофобии чудовищной.

Телеведущий Кристоф Бегранд написал, что потрясен трагедией и назвал инцедент "скандальным гомофобным нападением".

Сам Мелани сообщил, что чувствует себя хорошо.