В Париже избили активиста, помогавшего чеченским геям с убежищем
Главу французской гей-ассоциации Urgence Homophobie Гийома Мелани избили в Париже. Он считает, что нападение произошло на почве гомофобии.
Мелани говорит, что выходил из ресторана в центре города, когда на него напали. В результате избиения у Мелани сломан нос.
Это не первый случай нападения на представителей ЛГБТ в Париже.
На прошлой неделе на двух сидящих на скамейке девушек напали, перед этим оскорбив из-за их ориентации. Также в октябре двух целующихся в городе мужчин избили - им пришлось обратиться в больницу из-за травм.
В конце сентября на комика Арно Ганью напали шесть человек за то, что он выходил из театра в обнимку с мужчиной.
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Мэр Парижа Анн Идальго поддержала избитого Мелани у себя в "Твиттере", написав, что серия актов гомофобии вызывает гнев общества.
По ее словам, власть не будет мириться с такими инцидентами: "Мы сделаем все, чтобы права и свободы людей уважались в Париже".
Что произошло?
На Мелани напали возле станции метро Этьен Марсель во втором округе Парижа. Мелани сказал телеканалу BFMTV, что считал этот район толерантным по отношению к геям.
Его организация Urgence Homophobie помогает геям, которых преследуют в Чечне. Перед нападением Мелани с друзьями праздновали, что смогли добиться разрешения на проживание во Франции для одного из беженцев, рассказал он французским СМИ.
На выходе из ресторана, мужчина - "который видел, что мы геи" - толкнул одного из беженцев, рассказал Мелани. Кто-то из группы попросил его быть аккуратнее.
Потом мужчина, по словам пострадавшего активиста, бросил несколько гомофобных оскорблений в адрес молодых людей, а затем применил силу.
Мелани выложил фото своего окровавленного лица и сломанного носа в "Твиттере" с подписью: "Сегодня моя очередь".
Многие - из ЛГБТ-сообщества и не только - высказались в поддержку Мелани.
Бывший заммэра Парижа Бруно Джульярд написал в "Твиттере", что столько нападений на геев подряд - знак "процветания гомофобии в 2018 году", и призвал полицию, суды и образовательную систему отреагировать.
Ян Броссат, руководитель парижской Коммунистической партии, передал "всю мою поддержку и солидарность" Мелани и назвал вспышку гомофобии чудовищной.
Телеведущий Кристоф Бегранд написал, что потрясен трагедией и назвал инцедент "скандальным гомофобным нападением".
Сам Мелани сообщил, что чувствует себя хорошо.