Тайны российского бюджета. Секретные расходы вырастут до 3 трлн рублей

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Правительство внесло проект закона о федеральном бюджете в Госдуму в сентябре

Секретные и совершенно секретные расходы в следующем году вырастут на 7,6% в абсолютном значении год к году до 3 трлн рублей. По мнению экспертов, это противоречит нормам закона о государственной тайне и ограничивает общественный контроль за расходами.

Практика засекречивания российским правительством части расходов федерального бюджета противоречит закону, указывают эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) и Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара в своем заключении на проект закона о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-го и 2021 годов.

Это же "расходится с рекомендациями международных финансовых институтов по финансовому учету в государственном секторе и снижает прозрачность бюджета, затрудняя оценку его влияния на экономику", - говорится в заключении на проект федерального бюджета.

Кроме того, как следует из документа, нынешняя практика засекречивания расходов прямо противоречит статье 5 закона "О государственной тайне". В ней говорится, что секретность допускается лишь для расходов бюджета "в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму".

Минфин не ответил на запрос Би-би-си.

В законе "О государственной тайне" говорится, что тайну составляет информация не только о расходах федерального бюджета, связанных с обеспечением обороны, безопасности государства и правоохранительной деятельности. Также под это определение подпадают сведения о финансовой политике в отношении иностранных государств и о финансовой или денежно-кредитной деятельности, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства.

На все 100% в федеральном бюджете засекречены расходы на мобилизационную подготовку экономики, ядерно-оружейный комплекс, органы пограничной службы. Расходы на органы безопасности в 2019 году засекречены на 99,8%, на прикладные научные исследования в области национальной обороны - на 95,2%, на прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности - на 90,6%, на раздел "другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" - на 98,6%.

Среди "гражданских" расходов бюджета самые крупные засекреченные доли в разделах "санаторно-оздоровительная помощь" (16%), "прикладные научные исследования в области национальной экономики" (10,2%) и "другие вопросы в области национальной экономики" (11%).

Эксперты оценивают прозрачность проекта бюджета как неудовлетворительную.

Секретнее, чем в США и Израиле

"Закрытые статьи - это статьи, связанные с гостайной и другими вещами, которые государство считает ненужным афишировать. Никаких дополнительных рисков это не несет, кроме того, что у нас низкая прозрачность государственных финансов. Она несопоставимо ниже, чем в таких странах как Израиль и США с доминирующими военными бюджетами", - считает Илья Соколов, заведующий лабораторией исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

По словам Соколова, правительство использует гриф секретности шире, чем того требует закон.

"Есть сложившая мировая практика засекречивания расходов, а есть расширительная ее трактовка в российском законодательстве. Это не совсем обоснованно. У Америки закрытых статей в два раза меньше, чем у России. При этом доля военного бюджета в ВВП сопоставима", - говорит Соколов.

Эксперт отмечает, что тренд на засекречивание расходов бюджета в России существует давно и он не меняется.

"Это плохо для экономики. Засекреченные расходы - это расходы, связанные с обороной и военизированными мероприятиями. Это сигнал того, что в экономике растет доля расходов, которые не создают роста в частном бизнесе. Это не расходы, которые создают человеческий капитал или факторы, которые будут в будущем поддерживать рост. Высокий уровень засекреченных расходов означает субъективность в их использовании. У правительства нет никакого обязательства рапортовать об их использовании, нет никакого контроля общественности за такого рода расходами", - считает Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.

Какие еще есть претензии к проекту бюджета?

РАНХиГС критикует прогнозы, которые лежат в основе бюджета. Например, правительство ожидает стабилизации обменного курса в коридоре 64-68 рублей за доллар на фоне снижения цен на нефть. В РАНХиГС считают, что это вряд ли возможно, так как на практике такого не бывает. Рубль, по мнению экспертов, будет в ближайшие три года дешеветь, что приведет к росту инфляции и замедлению роста реальных располагаемых доходов.

Эксперты не очень верят, что экономика перестроится на инвестиционную модель. Этому будет препятствовать то, что реальные зарплаты растут быстрее роста производительности труда. Это приводит к тому, что в российской экономике растут издержки. В РАНХиГСе полагают, что это вряд ли возможно изменить "без кризиса и резкого падения реальных зарплат".

Проект бюджета ранее раскритиковала и Счетная палата. В своем заключении ведомство отмечало, что правительство переоценивает возможности экономического роста, а выполнение "майского указа" президента Владимира Путина находится под угрозой.

Путин в указе поставил цель ускорить рост ВВП до темпов выше мировых и войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 году. Министр экономического развития Максим Орешкин ранее пояснял, что попадание в пятерку будет оцениваться по ВВП по паритету покупательной способности и что задачей будет обогнать Германию.

При этом прогноз минэкономразвития предусматривает темпы роста экономики в 2019-2020 годах на уровне 1,3 и 2% соответственно, а с 2021 года прогнозирует ускорение прироста ВВП до 3,1-3,3% в год. Счетная палата указывает, что министерство опирается на прогнозы МВФ для России и Германии за 2017 год, но, судя по фактическим данным, Всемирного банка обогнать Германию к 2024 году не получится.