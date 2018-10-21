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Появление мужчин на каблуках в танцевальном шоу на российском телевидении вызвало удивление не только у зрителей, но и у профессиональных судей. При этом на Западе моду в традиционно женских направлениях танцев сегодня во многом задают мужчины на каблуках.

Антон Лушичев пришел на прослушивание в телевизионный проект "Танцы на ТНТ" на высоких каблуках. Выйдя на сцену, он сразу вызвал удивление не только у зрителей, но и у судей, большая часть которых - профессиональные хореографы:

- Стрип?

- Да

- Да ладно?!

Танцевальное направление под названием стрип или стрип-пластика, так часто выбираемое для прослушивания теми, кто хочет принять участия в проекте ТНТ, за четыре сезона стало уже чем-то привычным. Но не в том случае, когда этот стиль исполняет мужчина.

"Мне нравится, что я выделяюсь"

На прослушивании Антону нужно было не просто станцевать, но и ответить на вопросы, которые никогда не задавались девушкам-конкурсанткам, которые приходили на шоу с этим же стилем:

- Почему ты выбрал этот стиль? За что он тебе нравится?

- Мне нравится, что стрип может быть разным. Мне нравится, что я на каблуках. Мне нравится, что я выделяюсь.

После танца судьи начали обсуждать не столько выступление танцора, сколько уместность того, что мужчина выбирает это направление. При этом все судьи отметили, что Антон танцевал отлично.

"Вы пришли на каблуках и станцевали очень хорошо. Это круто. Но я хочу видеть мужчину даже в танце. Мне некомфортно смотреть на такое выступление в мужском обличии", - заявила сидевшая в жюри телеведущая Ольга Бузова.

Антон признает - быть мужчиной и танцевать на каблуках в России сложно: "Когда я только начал танцевать, когда я только купил себе каблуки и вышел на свой первый питерский чемпионат, половина людей в зале просто не поняли, что происходит. И реакция была очень негативная. Сейчас стали относиться мягче, но изначально это был трэш. Ты идешь по коридору, и все на тебя смотрят с огромными глазами".

Универсальный танцор

Антон - не единственный мужчина, который пришел на прослушивание в танцевальный проект на каблуках.

Выступление Игоря Котова также вызвало удивление у судей, при этом все члены жюри признали, что он тоже станцевал стрип-хореографию отлично, выполнив сложные трюки и акробатические элементы.

Если для Антона танцы на высоких каблуках, - это провокация, возможность выделиться и заявить о себе, то для Игоря - это навык, который сделает его универсальным танцором.

"Я начал танцевать классику в детстве, потом я перешел на современную хореографию, хип-хоп, джаз-фанк. Я универсальный танцор, я танцую в том числе стрип. Изначально стрип создавался для девушек. И есть абсолютно ошибочное мнение, что это о том, как крутиться на шестах и раздеваться, хотя это совсем не так. Это такой же стиль танца, как и хип-хоп. Только у него есть свои особенности. Настоящий танцор должен танцевать и женскую хореографию, и мужскую. Ничего зазорного я в этом не вижу", - рассказал Игорь в телешоу.

Игорь, как и Антон, признает, что в России танцорам на высоких каблуках приходится сталкиваться с дискриминацией: "У нас очень мало мальчиков, которые танцуют стрип. Не все отважатся на это. Те, кто поддаются общественному давлению, сразу же бросают этот стиль".

Стрип для всех

В России стрип-пластика в исполнении мужчин вызывает смешанные чувства даже среди тех хореографов, кто занимается этим направлением.

Основательница стиля Frame Up Strip Анастасия Юрасова рассказала Русской службе би-би-си: "Как я отношусь к тому, что парни танцуют стрип на каблуках? Лично мне это не очень нравится. И я считаю, что каждый мужчина должен быть мужчиной. Я не сторонник этого".

При этом она отметила, что есть танцоры, которые достойны того, чтобы танцевать на каблуках: "Если мы говорим о таких танцорах, как Игорь и Антон, то для меня они не выглядят по-женски. Несмотря на то, что они надевают каблуки, у них мужская энергетика и то, что они делают не выглядит пошло. У них шикарная техника исполнения", - говорит Анастасия Юрасова.

По её мнению, зритель в России не готов принять мужчину танцора на каблуках.

В социальных сетях по-разному отреагировали на выступления мужчин на каблуках. Среди многих негативных отзывов нашлись и те, кто поддержали танцоров и написали: "Стрип для всех". Более того, многие пользователи задались вопросом, почему женщина, хорошо танцующая в России мужской стиль, всегда получит общественное одобрение, когда как мужчина со стилем, который традиционно считается женским, чаще всего будет высмеян.

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Лучше, чем выступление женщины?

Мужчина, танцующий на каблуках, вряд ли может вызвать удивление среди хореографов в США и Европе.

"Сегодня это действительно один из трендов в танцевальной культуре. Мы видим все больше мужчин среди студентов и преподавателей танцевальных направлений, которые раньше считались женскими", - говорит директор танцевальной школы Studio 68 в Лондоне Тамара Крамер.

Tанцоры-мужчины на Западе не только исполняют хореографию на высоких каблуках, они ее создают.

Один из самых известных танцоров в этом направлении - американец Жонте.

"Когда он только появился - это был настоящий взрыв в танцах. Все спрашивали - боже, кто это, как он это делает, все хотели копировать его и до сих пор хотят", - говорит Крамер.

По её словам, сольные выступления Жонте на высоких каблуках являются вдохновением для танцовщиков и танцовщиц всего мира.

Закончив балетную школу в Орегоне и поработав танцором у Джанет Джексон, Жонте начал сотрудничать со звездами как хореограф. Он был постановщиком тура певицы Бейонсе The Beyonce Experience и многих музыкальных видео певицы, в том числе популярного клипа Freakum Dress.

Другой известный танцор на высоких каблуках - француз Янис Маршал.

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В 2014 году он стал финалистом телевизионного конкурса "Британия ищет таланты". "Янис стал заметной фигурой в танцах еще в 2010 году, но то, что он принял участие в этом телепроекте, открыло танцоров на каблуках для широкого зрителя в Великобритании и во многом изменило представление о них - танцоров на каблуках стали воспринимать всерьез", - рассказывает британский хореограф Ричард Марсель.

"Это было в десять раз лучше, чем выступление любой женщины, которая сегодня выходила на эту сцену. Фантастика!" - заявили ему судьи после его первого выступления на конкурсе.

В 2015 году Янис ставил хореографию для Cirque du Soleil в Лас-Вегасе. По отзывам зрителей, это было, возможно, самое сексуальное выступление на шоу за всю его историю.

"Говорить, что мужчина не может танцевать на каблуках - это дискриминировать танцоров. Если тебе нравится танцевать на каблуках - зачем ты должен себя останавливать?", - говорит Тамара Крамер.

По ее словам, танцы на высоких каблуках в исполнении мужчин и женщин во многом отличаются: "Это разные подходы даже в обучении. Когда мужчина преподает хореографию на высоких каблуках, он чаще всего обращает внимание студентов на то, что это шоу и эпатаж. Когда женщина учит танцам на каблуках, она рассказывает про уверенность в себе и сексуальность".

"При этом не стоит забывать, что мужчина на каблуках должен, конечно, работать немного больше, чем женщина. Держать баланс для них может быть сложнее. И люди, не занимающиеся танцами и критикующие это, просто не понимают, как это сложно".