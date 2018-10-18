Трамп уверяет, что не пытается покрывать Саудовскую Аравию в деле Хашогги

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Исчезновение Джамаля Хашогги взбудоражило общественность и грозит перерасти в международный скандал. У здания консульства Саудовской Аравии и резиденции консула постоянно дежурят журналисты

Президент США Дональд Трамп заявил, что он вовсе не пытается покрывать Саудовскую Аравию в деле с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашогги, а просто пытается во всем разобраться. В адрес Вашингтона все чаще звучат упреки, что Белый дом недостаточно жестко реагирует на темную историю вокруг корреспондента газеты Washington Post.

2 октября Хашогги, известный своей критической позицией в отношении лидеров Саудовской Аравии и лично наследного принца страны, вошел в здание саудовского консульства в Турции и больше его никто не видел. Полиция Турции настаивает, что журналист был убит, саудовские власти отрицают свою причастность.

Саудовская Аравия является одним из ближайших союзников Вашингтона, и исчезновение Хашогги ставит администрацию США в неловкое положение.

"Нет, совсем нет, я просто хочу узнать, что происходит", - ответил Трамп на брифинге для прессы на предположение, что он пытается прикрыть действия Саудовской Аравии.

США обратились к Турции с просьбой предоставить записи, которые могли бы стать доказательством того, что пропавший без вести журналист был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Мы запросили их, если они существуют, - заявил президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме. - Я еще не уверен, что она существует, возможно, да ".

Президент ожидает отчета от государственного секретаря Майка Помпео, который только что побывал в Саудовской Аравии и Турции, и считает, что к концу недели станет известно, что же произошло на самом деле.

Ранее Трамп предположил, что за исчезновением журналиста могут стоять "залетные убийцы".

Что известно о расследовании в Турции

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Следственная группа провела обыск не только в консульстве Саудовской Аравии, но и в резиденции консула

Еще на ранней стадии расследования турецкие следователи сообщили, что в их распоряжении есть аудио и видеозаписи, доказывающие, что Хашогги был убит.

Турецкие СМИ сообщают ужасные подробности того, что, как говорят, происходило в последние минуты жизни журналиста.

Турецкая газета Yeni Safak сообщает, что на аудиозаписи слышен голос консула Саудовской Аравии Мохаммеда аль-Отайби. Издание цитирует его слова, обращенные, судя по всему, к обвиняемым в убийстве саудовским агентам, отправленным в Стамбул: "Сделайте это снаружи. Вы создадите мне проблемы".

Отайби улетел обратно в Эр-Рияд во вторник.

В среду днем турецкие следователи вошли в резиденцию саудовского консула, находящуюся в 200 метрах из консульства. Среди них были прокуроры и судмедэксперты в белых комбинезонах.

Предполагалось, что обыск состоится во вторник, но был отложен, потому что семья консула все еще находилась внутри, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Несколько автомобилей с дипломатическими номерами Саудовской Аравии были сняты камерами видеонаблюдения, перемещающимися из консульства в резиденцию примерно через два часа после того, как Хашогги вошел в консульство в день своего исчезновения.

Чавушоглу заявил, что его встреча с госсекретарем США Майком Помпео была "полезной и плодотворной". Помпео также провел переговоры с президентом Турции.

Майк Помпео заявил во вторник, что лидеры Саудовской Аравии категорически отрицают, что обладают какой-либо информацией о том, что происходило в консульстве их страны в Стамбуле 2 октября, и пообещали провести серьезное и заслуживающее доверия расследование.

Что предположительно произошло в Стамбуле?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Госсекретарь США Марк Помпео встретился в Эр-Рияде с наследным принцем Мухаммедом бин Салмани, которого Хашогги критиковал особенно жестко

Джамаля Хашогги, колумниста газеты Washington Post и критика саудовских властей, в последний раз видели живым 2 октября, когда он входил в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он отправился туда за документами в преддверии женитьбы.

По некоторым сообщениям, в здании консульства на него напали, и завязалась схватка.

Турецкие источники утверждают, что журналиста убили саудовские агенты, в общей сложности их было 15 человек. Эр-Рияд утверждает, что Хашогги покинул здание консульства невредимым.

Когда-то Хашогги занимал пост советника королевской семьи Саудовской Аравии, но потом впал в немилость и отправился в добровольное изгнание, поселившись в США.

Как в мире отреагировали на исчезновение Хашогги?

Евросоюз призвал к проведению прозрачного расследования.

"Мы ожидаем полного разъяснения ситуации в результате расследования, которое проведут саудовские власти при всестороннем сотрудничестве с турецкой стороной", - заявила Федерика Могерини, которая отвечает за внешнюю политику ЕС.

Между тем все больше представителей делового мира заявляют о своем отказе принимать участие в международной конференции по инвестициям, которая начнется 23 октября в Эр-Рияде.

Именно на этой конференции наследный принц Мухаммад бин Салман намеревался презентовать свою программу реформ.