Навальный принял вызов главы Росгвардии на дуэль

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Политик Алексей Навальный записал ответ на видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, вызвавшего его на дуэль. Оппозиционер заявил, что принимает вызов, и предложил Золотову встретиться на дебатах в прямом эфире федерального телевидения.

"Вид дуэли и оружие выбирает тот, кого вызвали. Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала. Или второго канала. Или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом YouTube-канале", - сказал Навальный.

У главы Росгвардии есть неделя на размышление, добавил оппозиционер.

В своем ответе Навальный также перечислил недвижимость, которая, по информации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), принадлежит Золотову и его ближайшим родственникам, и обвинил его в незаконном обогащении.

"Я все равно не откажусь от своего мнения о вас. Я считаю, что вы вор. Я считаю, что вы обкрадываете и государство, и народ, и конкретно ваших коллег по Росгвардии", - заявил Навальный.

Навальный против Золотова

В августе основанный Навальным ФБК опубликовал расследование, в котором утверждалось, что продукты для Росгвардии закупаются по завышенным ценам у единственного поставщика, который может быть связан с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

11 сентября глава Росгвардии, экс-начальник охраны президента Золотов записал видеообращение, в котором отверг обвинения Навального и вызвал его на дуэль, пообещав сделать из него "сочную отбивную".

Генерал также заявил, что если политик еще раз позволит "оскорбительный или клеветнический тон" в его адрес или в адрес его семьи, то он "вытрет" о него ноги и "устроит шоу с показом для всего личного состава Росгвардии".

В Кремле заявления главы Росгвардии не сочли угрозой. Сам Навальный в это время находился под арестом за акцию "Забастовка избирателей", прошедшую в начале года.

Оппозиционер вышел из спецприемника, где с конца августа отбывал два административных ареста подряд, 14 октября. На следующий день он сообщил, что хотел начать записывать ответ Золотову, однако его снова вызвали к следователю - на этот раз по делу о клевете.

За несколько дней до этого на Навального подал в суд крымский мясокомбинат "Дружба народов", упомянутый в расследовании ФБК как монопольный поставщик продуктов для Росгвардии.