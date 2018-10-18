Суд в Норвегии освободил сотрудника Совета Федерации. Но тот остался под стражей

Правообладатель иллюстрации Fredrik Varfjell/AFP/GettyImages Image caption Михаил Бочкарев останется под стражей до принятия решения апелляционным судом

В Осло суд не стал продлевать срок ареста сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, задержанного в сентябре по подозрению в незаконном сборе информации. Полиция обжаловала это решение.

Месяц назад 51-летний Бочкарев был задержан сотрудниками полиции безопасности Норвегии PST в аэропорту Осло. Основанием для этого стала полученная полицейскими от членов парламента информация о неких подозрительных действиях Бочкарева.

Предположительно, приехав на двухдневный семинар по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации, он посещал помещения парламента, не предназначенные для посторонних, а к тому же имел при себе аппаратуру, которую можно использовать в разведывательных целях.

О решении суда не продлевать арест Бочкарева сообщил глава комитета верхней палаты по международным делам Константин Косачев.

"Да, нам сообщила об этом норвежская делегация в Межпарламентском союзе, с которой мы неоднократно обсуждали эту проблему все последние дни", - сказал Косачев Интерфаксу.

Норвежская телерадиокомпания NRK сообщает, что полиция обжаловала решение суда, поэтому россиянин останется под стражей до принятия решения апелляционным судом.

"Он останется под арестом до рассмотрения вопроса в апелляционном суде, запланированного, предварительно, на понедельник", - рассказала РИА Новости адвокат россиянина Хеге Аакрэ.

В Совете Федерации заявили, что норвежские спецслужбы намерены не допустить освобождения Бочкарева. "По поступающим из посольства данным, россиянин не был освобожден. Норвежскими службами безопасности подана апелляция. Дата ее рассмотрения - ближайший понедельник. Этот факт нас особенно беспокоит. Он демонстрирует то, что норвежские спецслужбы, либо организовавшие, либо допустившие эту провокацию, даже после решения суда спасают "честь мундира", делая все, чтобы затянуть процесс, под любыми предлогами не отпустить российского гражданина", - говорится в заявлении верхней палаты российского парламента.

Кто такой Михаил Бочкарев

По данным "Коммерсанта", Бочкарев окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ в 1991 году. В 2005 году он стал советником отдела электронных публикаций в информационных сетях управления информационного и документационного обеспечения аппарата Совета Федерации.

До последнего времени, по информации газеты, он числился старшим консультантом управления информационных технологий Совета Федерации.

МИД России в сентябре заявил протест в связи с задержанием Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что Бочкарев более 25 лет отработал в аппарате палаты и никогда не имел отношения к спецслужбам и разведке, а арестован был надуманной причине.

"Это полное безобразие. И министерство иностранных дел, и Совет Федерации, мы будем в жесткой форме требовать незамедлительного его освобождения", - обещала Матвиенко.

"Коммерсант" отмечал, что в России по аналогичному обвинению содержится в СИЗО бывший норвежский пограничник, 62-летний Фруде Берг. По версии ФСБ, действуя в интересах ЦРУ, он купил у московского полицейского документы, которые содержали секретные сведения о военно-морском флоте России.

Бергу грозит до 20 лет лишения свободы. Его адвокат Илья Новиков говорил газете, что допускает возможность обмена его клиента на Бочкарева.