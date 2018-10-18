В Испании по делу "русской мафии" оправдали 17 человек. Среди них депутат Госдумы

Правообладатель иллюстрации Marcos del Mazo/LightRocket/Getty Images Image caption По версии прокуратуры, обвиняемые занимались в Испании отмыванием денег через создание компаний, связанных с недвижимостью

Суд в Испании принял решение оправдать 17 человек по так называемому делу "русской мафии". В числе оправданных - депутат Госдумы Владислав Резник.

Как сообщают испанские СМИ, на скамье подсудимых находились в основном российские граждане, которых обвиняли в отмывании денег Тамбовской и Малышевской преступных группировок.

"Не был доказан тот факт, что подсудимые принадлежали к этим [группировкам] или к какому либо другому преступному объединению, созданному для отмывания денег, полученных преступным путем", - цитирует постановление суда издание La Vanguardia.

Прокуратура требовала приговорить подозреваемых к различным срокам наказания до пяти лет заключения за преступления в составе преступной группировки и отмывание денег. Расследование инициировал известный испанский судья Бальтасар Гарсон.

Депутата Госдумы Владислава Резника обвинение требовало приговорить к пяти годам заключения, а также назначить штраф в 30 млн евро, а его супругу Диану Гиндин - к четырем с половиной годам заключения и штрафу в пять миллионов евро.

Пресс-секретарь Резника сообщила Би-би-си, что о решении испанского суда ничего не знает. С самим Резником Би-би-си связаться не удалось.

Защита депутата настаивала на его непричастности к делу, а сам он летал на судебные заседания и говорил, что верит в судебную систему Испании.

"Обвинение, предъявленное господину Резнику, построено на прослушке его телефонных переговоров. Однако в их переводе были допущены серьезнейшие ошибки, которые искажают весь смысл сказанного", - говорил "Коммерсанту" адвокат Резника.

Операция "Тройка"

В 2008 году испанская полиция провела операцию "Тройка", направленную против действующих в стране Тамбовской и Малышевской преступных группировок.

Во главе этих группировок стояли Геннадий Петров и Александр Малышев, они оба были арестованы. По информации испанских судебных органов, фигурирующие в списке российские чиновники, имели тесные связи с этими преступными группировками, оказывая им различные услуги.

Уголовное дело Геннадия Петрова как предполагаемого организатора было выделено в отдельное производство. Для него как для главаря ОПГ требовали восемь с половиной лет тюрьмы.

Петров и Малышев уехали из Испании и не вернулись. По версии прокуратуры, группировки занимались в Испании отмыванием денег, нажитых преступным путем, через создание компаний, связанных с недвижимостью.