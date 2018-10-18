Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Путин назвал себя самым правильным и эффективным националистом

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может применить ядерное оружие только в том случае, если убедится, что потенциальный агрессор наносит по ней удар.

"Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", - сказал Путин, выступая на дискуссионном форуме "Валдай" в Сочи.

После этих слов в зале раздался смех и аплодисменты.

Путин также заявил, что у России огромная территория и ей "ничего не нужно ни у кого".

"А Крым?" - задал вопрос модератор форума, политолог Федор Лукьянов.

"А Крым - это наше", - ответил Путин, подчеркнув, что жители аннексированного полуострова проголосовали за вхождение в состав России на референдуме.

Правильный националист

В ходе своего выступления Путин назвал себя "самым эффективным националистом", но при этом отметил, что не поддерживает "дурацкий и придурошный" пещерный национализм и ратует за сохранение многонациональной культуры в России.

"Если мы будем выпячивать такой пещерный национализм вперед, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну, в чем не заинтересован русский народ. А я хочу, чтобы Россия сохранилась, в том числе в интересах русского народа. В этом смысле я и сказал, что самым правильным и самым настоящим националистом, и самым эффективным, являюсь я", - пояснил Путин.

Модератор форума решил уточнить, есть ли у Путина единомышленники - такие же националисты.

"Есть. Почти 146 миллионов человек", - уверенно ответил президент.

Курилы и Китай

Путин также рассказал о непростых переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который, по его словам, отказался подписывать мирный договор с Россией до улаживания вопроса по спорным территориям.

По словам президента, подписание договора до улаживания спора по Курильским островам "не значит, что мы не будем решать, не значит, что мы выбросим это на свалку истории и пойдем дальше как ни в чем не бывало".

Путин привел японским властям в пример территориальные споры с Китаем, по которым двум сторонам все же удалось найти компромисс.

"40 лет вели переговоры, представляете? За это время все было в российско-китайских отношениях, но в конечном итоге мы вышли на подписание договора о дружбе, мы достигли такого уровня взаимопонимания между Россией и Китаем, который, по нашим обоюдным оценкам, является беспрецедентным, а территориальный вопрос мы так и не решили к тому моменту", - сказал Путин.

В сентябре Путин предложил японскому премьеру заключить мирный договор с Японией без каких-либо предварительных условий до конца этого года. Абэ в ответ тоже призвал подписать мирный договор, однако сроков уточнять не стал.

Лжегерои и глобализация

Комментируя нападение в керченском колледже, жертвами которого стали более 20 человек, Путин назвал случившееся результатом глобализации.

По его убеждению, все началось с трагических событий в американских школах.

"Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода", - сказал президент.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что рабочий график главы государства не претерпит изменений в связи с трагическими событиями в Керчи.

Сыр и санкции

Один из вопросов Путину задал православный фермер-сыровар Олег Сирота, известный своими хвалебными отзывами о Владимире Путине и борьбой за импортозамещение. Он поинтересовался, получил ли президент его подарки, в которые он вкладывал записку "Спасибо за санкции", или же его сыр съели сотрудники охраны.

"Съели", - ответил Путин, рассказав, что похожая ситуация однажды возникла и с подаренным ему вином.

"Охрана у меня спрашивает: "Нам пробовать [вино] или вы сами?". Я им ответил: "Пробуйте!" - сказал он.

Сирота сообщил, что у него для Путина уже четыре года на полке лежит именная головка сыра. Путин поинтересовался, где сыр и посоветовал Сироте передать его сейчас, "а то потом опять не дадут".

Но у фермера подарка при себе не оказалось.