Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения в побоях и хулиганстве

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев были арестованы 11 октября

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве, сообщил глава пресс-службы московского управления МВД Юрий Титов.

По словам Титова, обвинения также были предъявлены младшему брату Александра Кокорина - Кириллу - и еще одному соучастнику, имя которого пресс-служба не назвала.

Утром 8 октября в кафе на Большой Никитской компания, в которой были Мамаев, Кокорин и его младший брат, побила главу департамента минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина. За час до этого около гостиницы "Пекин" та же компания избила водителя ведущей Первого канала Виктора Соловьева.

По обоим эпизодам полиция ранее возбудила два уголовных дела по статье "Побои", однако адвокат пострадавшего чиновника Дениса Пака Геннадий Удунян говорил, что будет добиваться переквалификации статьи на более тяжкую - "Хулиганство". Полиция согласилась с такой квалификацией.

11 октября Тверской суд Москвы арестовал футболистов по делу о хулиганстве до 8 декабря. Суд согласился с доводами обвинения о том, что футболисты продемонстрировали "особый цинизм" и "пренебрежение к нормам поведения".

Кокорин - нападающий "Зенита", а Мамаев - полузащитник "Краснодара". Оба футбольных клуба подтвердили, что их игроки участвовали в драках и пообещали их наказать. В частности, "Краснодар" заявил о намерении расторгнуть контракт с Мамаевым.

Потерпевшие Пак и Гайсин участвовали в разработке автомболей Aurus, которые также известны как "Кортеж" Владимира Путина. Через несколько дней после конфликта глава государства наградил их, а также еще 20 человек, за вклад в реализацию этого проекта. Пак получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а Гайсин - орден Александра Невского.