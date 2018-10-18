СМИ сообщили о планах Сбербанка стать крупным акционером "Яндекса"

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption В 2012 году Сбербанк купил три четверти доли в капитале "Яндекс.Деньги"

Сбербанк ведет переговоры о покупке крупного пакета акций интернет-гиганта "Яндекс", сообщают издания "Ведомости" и The Bell со ссылкой на источники. В самих компаниях Би-би-си не смогли подтвердить эту информацию.

Как отмечает The Bell, решение о сделке пока не принято, но банк претендует на долю до 30% в капитале компании. Издание подсчитало, что рыночная стоимость 30% акций "Яндекса" составит примерно 3,8 млрд долларов.

Источник "Ведомостей" говорит, что Сбербанк хоть и фаворит, но не единственный претендент на "Яндекс".

РБК отмечает, что после появления этих сообщений бумаги "Яндекса" всего за несколько минут подешевели на 7-8%, и таким образом капитализация компании снизилась почти на 1 млрд долларов.

В пресс-службе Сбербанка на запрос Би-би-си ответили, что организация не получала предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращалась к поисковику с подобным предложением.

Представитель "Яндекса" комментировать сведения "Ведомостей" и The Bell отказался.

По информации "Ведомостей", идеи о контроле госструктур над поисковиком ранее уже высказывали силовики и чиновники администрации президента.

"Были совещания на высшем уровне [по поводу "Яндекса"], причина - большая медиаактивность и невозможность контролировать систему", - говорит источник издания.

Как пишет The Bell, Сбербанк мотивирует свое предложение в том числе тем, что сделка защитит компанию от возможных проблем - например, со стороны конкурентов.

В 2012 году банк уже купил три четверти доли в капитале "Яндекс.Деньги", а весной компании договорились о создании совместного предприятия на рынке онлайн-ритейла.

Тяжба с "Газпром-медиа"

Летом вокруг "Яндекса" разгорелся громкий скандал из-за пиратского контента.

24 августа Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, "2×2" и "Супер", обязав "Яндекс" удалить из сервиса "Яндекс.Видео" ссылки на пиратские сайты с сериалами, права на которые принадлежат телеканалам группы "Газпром-медиа".

Вскоре после этого в Роскомнадзоре заявили, что у сервиса есть три дня на выполнение требования, иначе ему грозит блокировка.

30 августа "Яндекс" убрал из выдачи "Яндекс.Видео" ссылки на пиратский контент, удовлетворив требования "Газпром-медиа".

Позицию поисковика поддерживали некоторые российские чиновники.

Например, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев счел требования к "Яндексу" незаконными, а заместитель министра цифрового развития Алексей Волин назвал аргументы компании в свою защиту серьезными. Они заключаются в том, что поисковику "никто не может указать конкретные адреса конкретных пиратских сайтов", пояснил чиновник.

На сегодняшний день "Яндекс" является крупнейшей по доходам интернет-компанией в России. В 2017 году выручка поисковика составила 94,1 млрд рублей (1,4 млрд долларов), что на 24% больше, чем годом ранее.