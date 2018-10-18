Стрельба в Керчи: как Росляков получил оружие и где взял деньги?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Получить лицензию на ружье в России не так сложно

Владислав Росляков убил в Керчи 21 человека при помощи самодельного взрывного устройства и ружья. Где 18-летний студент взял охотничье ружье и патроны и сложно ли получить их легально?

При стрельбе и взрыве в политехническом колледже в Керчи, которую устроил Росляков, погиб 21 человек, более 60 пострадали. Росляков стрелял из охотничьего ружья, которое, по утверждению СМИ, приобрел официально, получив разрешение Росгвардии.

За последнее время ни одно преступление с использованием лицензионного оружия не приводило к такому количеству жертв. После трагедии депутаты и общественники подняли вопрос об ужесточении порядка выдачи лицензий на оружие.

Би-би-си объясняет, как сейчас устроен процесс приобретения оружия, сколько это стоит и насколько доступно.

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Сложно ли получить лицензию на оружие?

Проще, чем водительские права, говорит председатель центрального совета Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Глеб Обуховский. Экс-председатель движения "Право на оружие" Игорь Шмелев также говорит, что получение лицензии - "не сверхсложная задача".

В законе "Об оружии" указано, что право на приобретение охотничьего оружия есть у граждан, достигших 18 лет. Рослякову исполнилось 18 лет чуть больше четырех месяцев назад.

Даже травматическое оружие ("гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения") купить сложнее: только с 21 года (ст. 13 закона).

Для того, чтобы получить разрешение впервые, помимо паспорта требуется:

медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием

медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов

документы о прохождении подготовки по безопасному обращению с оружием

охотничий билет, если речь о приобретении охотничьего оружия

Пройти указанные медицинские освидетельствования не сложнее, чем обычную диспансеризацию. Охотничий билет оформляется бесплатно в МФЦ или через сервис госуслуг.

"Разрешительные органы превратились в клерков, которые не имеют права отказать человеку в выдаче лицензии, если он принес бумажки, - сказал Би-би-си Обуховский. - Раньше разрешитель принимал решение, нужно ли человеку оружие или нет. Принимая зачет у обратившегося за лицензией, он всегда мог его завалить".

По его словам, с точки зрения противодействия коррупции это хорошо, потому что раньше за получения зачета платили взятки. "Но с точки зрения безопасности, нынешняя ситуация хуже", - убежден Обуховский.

Для сравнения только процесс обучения в автошколе, для получения водительских прав категории B занимает не меньше 3,5 месяцев. После него нужно сдать экзамен из трех частей - "теорию", "площадку" и "город".

Сложно ли пройти подготовку по обращению с оружием?

Такую подготовку, по данным СМИ, несколько месяцев назад проходил Росляков.

Курс по оружию необходимо пройти в специальной организации, чаще всего это стрелковый клуб. Перечень организаций, которые могут выдавать документ о прохождении курса по оружию, определен постановлением правительства от 5 сентября 2011 года.

Согласно документу, это либо лицензированные профессиональные образовательные организации, в программах которых предусмотрено изучение дисциплин с использованием огнестрельного оружия, либо физкультурно-спортивные организации, в том числе спортивные клубы.

Чему должен научиться человек, который решил получить лицензию на оружие, определило минобрнауки в приказе от 30 ноября 2016 года. В документе перечислены требования к содержанию программы обучения по обращению с оружием. Программа должна состоять из трех разделов - "правовая подготовка", "огневая подготовка" и "итоговая аттестация". Программа должна быть рассчитана не менее чем на шесть часов.

Правообладатель иллюстрации Emanuele Cremaschi/ Getty Images Image caption Росляков пользовался ружьем Hatsan турецкого производства (архивное фото)

В первом разделе изучают закон "Об оружии". Огневая подготовка - это в общей сложности четыре выстрела по мишени, что входит в итоговую аттестацию. Также требуется ответить на теоретические вопросы на знание закона и правил безопасного обращения с оружием. Ничего о том, сколько попыток дается обучающемуся на сдачу экзаменов, в приказе министерства не сказано.

В Москве обучение в стрелковом клубе стоит 6 тысяч рублей, в Подмосковье - 7 тысяч рублей, в регионах цена варьируется - в некоторых можно получить документ о прохождении курса за полторы тысячи рублей, говорит Обуховский.

Он признает, что четырех выстрелов мало для того, чтобы научиться стрелять. "Но курс и не ставит такую задачу. Он дает знание закона, куда можно и куда нельзя оружие носить, направлять - на мой взгляд, этого вполне достаточно", - сказал он.

Дорого ли все это?

В Керченском стрелковом клубе "Дубровник" обучение при первичном получении лицензии на приобретение оружия стоит 6500 рублей. Впрочем, в этом клубе Би-би-си сказали, что Росляков там не тренировался.

Обязательный предварительный и периодический наркологический осмотр, который требуется для получения лицензии на оружие, в Керченском психоневрологическом диспансере стоит 1193 рубля. Еще около 30 рублей стоит сама справка "о не состоянии на учете в диспансере". Анализ на наличие в организме психотропных веществ стоит 868 рублей. Чтобы получить лицензию, Росляков должен был пройти как минимум все эти этапы и заплатить 2091 рубль.

Еще 2 тысячи рублей - пошлина на получение лицензии, которую необходимо заплатить в лицензионно-разрешительный отдел Росгвардии.

Получить лицензию на покупку оружия по закону невозможно без приобретения сейфа, поскольку храниться оно должно там. Обуховский из общества владельцев гражданского оружия отмечает, что самый простой сейф стоит не меньше 3 тысяч рублей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бойня в Керченском колледже унесла жизни 21 человека

Получается, что только процесс получения лицензии на покупку оружия стоил Рослякову больше 13,5 тыс руб. И Шмелев, и Обуховский оценили затраты на саму лицензию без учета покупки оружия в 15-20 тыс. руб.

Однако основные траты при подготовке преступления пришлись на само ружье.

Росляков приобрел турецкое помповое ружье Hatsan - об этом рассказал Пятому каналу директор оружейного магазина Анатолий Лунев. Ружье такой модели стоит около 20 тысяч рубей. Росляков также купил 150 патронов. Одна пачка на 10 патронов стоит 360 рублей - то есть на боеприпасы он потратил еще 5400 рублей.

В общей сложности Росляков потратил по меньшей мере 38 900 рублей на подготовку бойни в колледже.

Сам Владислав, по имеющейся информации, нигде не работал. Средняя стипендия в колледжах Крыма - примерно 500 рублей в месяц.

Мать Рослякова работала санитаркой в онкоцентре в Керчи, про работу отца Рослякова не сообщалось. По данным Росстата, средняя ежемесячная зарплата в Крыму в первом полугодии 2018 года составила 28,7 тысячи рублей.

Откуда у Рослякова появились деньги на получение лицензии и покупку оружия - неизвестно.