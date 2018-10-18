Правообладатель иллюстрации Novaya Gazeta Image caption Коротков связывает послание со своей работой

В редакцию "Новой газеты" прислали баранью голову и похоронный венок. К посылкам приложили записки: "Денис Коротков - предатель Родины!" и "Главному редактору "Новой Газеты" с приветом Вам и Короткову", сообщается на сайте издания.

Там отмечается, что венок на адрес редакции с запиской Короткову доставили вчера, голову животного - сегодня. "Полиция проводит следственные мероприятия. Животное - жалко", - заявили в издании.

"В интернете распространяются призывы к физической расправе над журналистами, к редакции подкидываются зловещие "подарки", символизирующие смерть конкретных людей. Терпеть подобное мы не намерены, тем более что отлично представляем, откуда исходит угроза", - пишет издание.

Денис Коротков работает в "Новой газете" с августа, он - автор расследований о так называемой частной военной компании Вагнера, выходивших в петербургском издании "Фонтанка", где он ранее работал.

"Утверждения о том, что "Новая газета" якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, - просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему - ни в газете, ни на сайте", - говорится в заявлении издания.

В разговоре с Русской службой Би-би-си сам Коротков сказал, что связывает посылку со своей журналистской деятельностью. "Сомнений в авторстве этой акции нет, но фамилии называть не буду. Сожалею, что маленький букет и мало креатива. Свою работу прекращать не буду", - заявил он.

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Он добавил, что вчера, 17 октября, курьер доставил ему лично букет из четырех гвоздик с траурной лентой и запиской "Мы тебя не забудем".

На вопрос, с чем связаны эти посылки, он коротко ответил: "С моей работой", не вдаваясь в подробности.

Денис Коротков известен материалами о деятельности петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Он первым связал его с деятельностью "ЧВК Вагнер" и рассказал о потерях российских наемников. После этих публикаций Короткову начали поступать угрозы.