Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption Всего 8% считают, что констиуция соблюдается

Большинство россиян (66%) выступает за изменение конституции страны, при этом половина признается, что не знает положения нынешней, показал опрос, проведенный фондом "Общественное мнение". Ранее возможности "точечных изменений" в основном законе объявил глава Конституционного суда Валерий Зорькин.

Социологи ФОМ зафиксировали самую высокую за 15 лет поддержку изменений конституции России. Еще в 2013 году правку основного закона поддерживали 46%, сейчас идея пересмотра конституции нравится 66%. Всего 20% опрошенных уверены, что вносить поправки в основной закон не следует.

Впрочем, большинству нравится нынешняя конституция, 53% респондентов называют ее хорошей. Респонденты в возрасте от 18 до 30 лет и люди с высшим образованием чаще других ее хвалят. Только 21% заявили, что основной закон плохой, а 26% затруднились сформулировать свое отношение к нему.

Аналитик ФОМ Григорий Кертман объясняет, что за последнее время стало больше социального недовольства - отсюда и рост числа желающих изменить основной закон. "Понятно, что конституцию знают плохо. Но незнание не мешает выражать к ней отношение", - отметил он.

По словам социолога, опрос реально отражает не отношение к конституции, а отношение к стабильности: "Баланс изменился - стабильность как сверхценность ослабевает, люди больше готовы на изменения".

При этом 46% назвали конституцию "чисто формальным документом". 43% все же считают, что она "реально определяет жизнь страны". Разделились и мнения россиян о том, защищает ли конституция их права: 41% считают, что она в этом помогает, 46% - что нет.

В общей сложности 69% сказали, что сегодня основной закон нарушается - по мнению 46% часто, по мнению 23% - редко. Всего 8% уверены, что конституция в России соблюдается. В то же время чуть более половины опрошенных (51%) признались, что не знают даже основные положения конституции. 45% заявили, что с основным законом знакомы.

В начале октября председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин объявил, что в конституцию могут быть внесены "точечные изменения". В статье в "Российской газете" Зорькин назвал, что в числе недостатков конституции "отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов" и "крен в пользу исполнительной ветви власти".

Зорькин также отметил, что "реальная демократия наиболее эффективным образом обеспечивается двухпартийной системой" и предложил перенимать опыт США. При этом он считает, что "нынешняя модель либеральной демократии" не справляется с современными вызовами. России, по его мнению, необходим "поиск новой, более эффективной модели демократии".

Правообладатель иллюстрации Yekaterina Shtukina/POOL/TASS Image caption В окружении Путина много желающих изменить конституцию, отметил политолог Павловский.

Респондентов ФОМ, выступивших за изменение конституции (66%), больше волнуют другие темы. На открытый вопрос "какие именно поправки следовало бы внести в ныне действующую конституцию", 6% заявили, что нужны изменения "направленные на повышение уровня жизни людей", например, закрепить в основном законе минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

Опрошенные перечислили и другие варианты необходимых изменений - отмену закона о повышении пенсионного возраста, введение смертной казни, гарантии равенства всех граждан перед законом. Эти варианты ответов назвали менее 5% респондентов. 35% не смогли сказать, что надо изменить в конституции.

"Замер интенсивности пропаганды"

Политолог Глеб Павловский считает результаты опроса ФОМ итогом манипуляций. "Это замер интенсивности пропаганды по определенной теме, поскольку идет длительная обработка общественного мнения. Идея о необходимости изменения конституции укоренеяется пассивным образом в мозгах населения", - пояснил он.

Проблема, по его словам, в том, что людям не объясняют, что такое конституция, что она - "основание существования государства, в котором они живут". Павловский подчеркнул, что речь пока о пропагандистской линии, а не о реальных поправках в основной закон.

"У нас есть и пропагандистская линия на неминуемую войну с Западом, но это не значит, что она реально неминуема", - отмечает политолог.

По мнению Павловского, ситуация такова, что в окружении президента Владимира Путина много желающих изменить конституцию, поскольку согласно основному закону нынешний президентский срок Путина - последний.

"Но в Кремле осознают, что из-за поправок может быть потеряна легитимность руководства страны и появится база для движения в защиту Конституции, где у власти будут слабые позиции. Такого положения Кремль хочет избежать", - сказал Павловский.